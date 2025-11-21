2018年10月末、優しい母猫のもと、飼い主さんご一家に見守られながら誕生した子猫たち。あの日母猫のお腹に抱かれた小さな命は、2025年、元気に7歳のお誕生日を迎えました。

生後間もないころの子猫たちと母猫の愛情を記録した動画は、公開後2週間で5万再生を突破するとともに、「なんかすごく感動しちゃうな…」「いつまでも元気でいてね！！」との声が殺到しています。

【動画：５匹の赤ちゃん猫に寄り添うお母さん猫→７年経った結果…予想以上に『変わらない家族愛』】

『ひのき猫』ファミリーに誕生した子猫たち

45.6万人もの登録者数を誇る大人気YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、同チャンネル人気きょうだい猫『豆大福』くん・『おでこ』ちゃんの7歳のお誕生日を記念した心温まるメモリアル動画です。

豆大福くん・おでこちゃんの誕生は2018年10月末。白黒ハチワレ猫『ひまわり』ちゃん・マンチカン『秀吉』くんカップルのもと、5きょうだいとして生まれました。動画内には、生後間もないきょうだいたちと、母猫・ひまわりちゃんの様子が記録されていました。

豆大福くん・おでこちゃんの幼少期に「よく育ったねぇ」の声も

動画冒頭には箱に体を横たえるひまわりちゃんと、そのお腹に抱かれた5匹のきょうだい猫が。この日、飼い主さんは彼らの体重測定を行ったそうで、1匹ずつ量りへと移動させる場面も。ひまわりちゃんはリラックスした表情でわが子たちの体重測定を見守っていたようです。

小さな体を寄せ合い、すやすや眠る5匹のシーンに続いたのは、“赤ちゃん猫”から“子猫”に成長したきょうだいの姿で、ペット用こたつからコロンと転落するおでこちゃんの後ろ姿のほか、先住猫『ひのき』ちゃんに寄り添って過ごす豆大福くんが捉えられていました。

5きょうだいのうち3匹は、誕生から約2ヵ月間を母・きょうだい猫たちと過ごしたのち、素敵な里親さんのもとへ。豆大福くん・おでこちゃんきょうだいは、飼い主さん宅で健やかに年齢を重ね、2025年に7歳のお誕生日を迎えたようで……。

7年経っても変わらない母猫の愛

動画終盤には、お昼寝中のおでこちゃんのお顔を愛おしそうに毛づくろいするひまわりちゃんが。その後、彼女は豆大福くんのもとへ移動し、同様の行動に出たといいます。彼女にとっての豆大福くん・おでこちゃんは、誕生から7年経った今もなお、小さな子猫と変わらない、愛しい存在のようです。

豆大福くん・おでこちゃんの7歳のお誕生日を記念した動画には、「母は偉大だ。デコ豆誕生日おめでとう。ありがとうひまわり。こんなにも愛くるしいデコ豆を産んでくれて。本当にありがとう。いつまでも健やかで不思議ちゃんなひまわりでいてください」「ひまちゃんがママになった日。デコ豆ちゃんたちが産まれた日。おめでとう。これからもみんなで笑わせておくれ」「もう7年かぁ。早いなぁ!!これからも元気で、みんなを癒してくれよ。お豆、オデコ、誕生日おめでとう」等、祝福の声が殺到しています。

ひのきちゃん・ひまわりちゃん・秀吉くん・豆大福くん・おでこちゃんによるキュートな日常は、人気YouTubeチャンネル『ひのき猫』にてご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。