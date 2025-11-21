Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月21日0時から11月23日23時59分まで、一年に一度のビッグセール｢Amazonブラックフライデーの先行セール」を開催中。

開始と同時にラインナップを確認していたのですが、なんとApple（アップル）の現行モデル「M4 MacBook Air (13インチ)」が2万5000円オフで登場していました。おすすめ度MAXの確実に目玉商品なので要チェックですよ！

この記事で紹介している商品

Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - スカイブルー 164,800円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

現行モデルのMacBook Airがセールに登場、スカイブルーは今年最安値です

現行モデルのM4チップを搭載した、Appleの｢M4 MacBook Air 13インチ｣が通常16万4800円のところ、なんと2万5000円オフの15%オフで13万9800円で登場しました。

Appleさん太っ腹ですね！

4色のカラー展開がありますが、なかなかセールでも14万円を切らなかったスカイブルーが今年最安値 ※Keepa参照になったのは非常にうれしいですよね。

Image:Amazon.co.jp

搭載されたM4チップは、M1モデルと比べて最大2倍高速。Intelベースのモデルと比べると最大23倍のパフォーマンスを発揮してくれます。

動画編集やRAW写真の現像、AIツールの利用なども軽快にこなせるように。 それでいて、バッテリーは最大18時間の長時間駆動に対応。高速充電も可能で、モバイルワークにもぴったりのノートPCですよ。

ほかモデルも同じ価格で販売しているので、お好みのカラーやストレージ、メモリ、GPU構成を選べば良し！

まだ年末には早いですが、1年頑張った、そして来年またしっかり頑張るためのご褒美としてどうでしょうか？

ちなみに他のMacシリーズもセールになってます

それが、

2024 M4 Mac miniと

Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ:Apple Intelligence のために設計、16GBユニファイドメモリ、 256GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能 94,800円 （11%オフ） Amazonで見る PR PR

2022 M2 MacBook Air (13インチ)

Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD, 日本語キーボード - ミッドナイト 148,800円 （19%オフ） Amazonで見る PR PR

です。

少し型落ちモデルにはなりますが、M2 MacBook Air については今年最安値 ※Keepa参照 で登場しているので、より安くMacBookを使いたい！という人がいれば候補には全然入るのではないでしょうか？

デスクトップがほしい方には現行のM4 Mac miniが最適解ですね。

まだブラックフライデーは先行セールが始まったばかり。対象商品の幅も非常に広いので、ぜひ一覧ページからチェックしてみてください！

なお、上記の表示価格は2025年11月21日0時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:｢Amazonブラックフライデー 先行セール」