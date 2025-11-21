視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

田村裕探偵が調査した『弱小バスケ部vsお母さんチーム』は、兵庫県の女性（40）から。私たち家族は、瀬戸内海に浮かぶ小さな離島「坊勢島」に住んでいる。中３の息子はバスケ部に入っているのだが、３年生はチームが組めるギリギリの５人。全員、物心ついた時から一緒に遊んできた幼なじみだ。だが、島なので環境も整っていない、いわゆる「弱小チーム」。精一杯練習を続けてきたものの、夏の公式戦最後の試合に負け、遂に一度も勝つことなく、全敗で中学のバスケ生活を終えた。来年３月になれば、チームのみんなは進学のため島を離れバラバラになる。それまでに、彼らに「勝つ喜び」を味わわせてあげたい。しかし、他校のバスケ部の３年生はもう引退している。なので、息子たちのバスケ部と、われわれ母親チームが戦いたい。この３年間、ずっと彼らを見守ってきた私たちこそ、最後の試合相手にふさわしいはず。やるからには本気。負けない！というもの。

母親たちが体育館で待っていてくれたのだが、１人は祭りで来られず、残りの４人もバスケ未経験でぐだぐだ。そこで元日本代表が助っ人として参戦し、１週間後の試合に向け特訓を開始する。が息子たちは相手チームが母親と分かるや、「負けることないですよ」と上から目線。いよいよ本気の１週間を過ごした母親チームと、息子チームの対戦が始まった。助っ人の参戦はあるものの、母親たちは必死で自分の息子をマーク。試合は意外やデッドヒートを繰り広げる。最後に劇的シュートを決めたのは…？！

