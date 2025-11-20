¡¡FC´ôÉì¤Ï19Æü¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤¢¤ëÇðÌÚÍÛ²ð»á¤Î°úÂà»î¹ç¤ËËÜÅÄ·½Í¤¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡°úÂà»î¹ç¤Ï¡ÖÃç´Ö¤Ë´¶¼Õ¡¢´ôÉì¤«¤éÌ¤Íè¤ò¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢12·î21Æü¤Î14»þ¤«¤é´ôÉì¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼ Ä¹ÎÉÀî¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢ÇðÌÚ»á¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿ËÜÅÄ¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ïº£¸å¤âÁª¼êÄÉ²Ã¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢½ç¼¡ÅÁ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

°Ê²¼¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î½Ð¾ìÁª¼ê

¢¦YOSUKE FRIENDS

GK À¾Àî¼þºî

GK »³´ßÈÏ¹¨

DF ÄÚ°æ·Ä²ð

DF ²Ã²ì·ò°ì

DF ±ÊÅÄ½¼

DF Æá¿ÜÂçÎ¼

DF ¿¹ÏÆÎÉÂÀ

DF/MF ´Øº¬µ®Âç

DF/MF °¤ÉôÍ¦¼ù

MF ÎëÌÚ·¼ÂÀ

MF ÀÄÌÚÂóÌð

MF »³ÅÄÄ¾µ±

MF µÆÃÓÂç²ð

FW ¹â¸¶Ä¾ÂÙ

FW ¸¶°ì¼ù

FW ÍûÃéÀ®

FW ¶½Ûñ¿µ»°

FW ¥º¥é¥¿¥ó

FW ¹âºê´²Ç·

´ÆÆÄ

¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á

¢¦KASHIWAGI GENERATIONS

GK ¶ÍÈªÏÂÈË

DF ÆâÅÄÆÆ¿Í

DF/FW ËêÌîÃÒ¾Ï

DF °ÂÅÄÍýÂç

DF ÂÀÅÄ¹¨²ð

DF ±§²ì¿ÀÍ§Ìï

DF À¾Âç¸à

MF ¹âÇëÍÎ¼¡Ïº

MF ËÜÅÄ·½Í¤

MF ¹áÀî¿¿»Ê

MF Çßºê»Ê

MF/FW ÂçÄÅÍ´¼ù

FW ¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¯

FW ÀÐÄÅÂç²ð

FW ÅÄÃæ½çÌé

FW ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯

´ÆÆÄ

¥é¥â¥¹ÎÜ°Î

¢¨·É¾ÎÎ¬¤ª¤è¤Ó½çÉÔÆ±

¢¨½Ð¾ìÁª¼ê¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê