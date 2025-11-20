巨人時代の松井秀喜氏も実践…外角球への対応力を上げるティー打撃

逆方向へ打球を飛ばすことが苦手な選手は、相手バッテリーの外角攻めが大きな“壁”になる可能性がある。フルスイングしても力負けしたり、良い当たりが出なかったりと、苦手意識を生むことにもつながる。巨人や第2回WBC日本代表でチーフスコアラーを務めた三井康浩氏は、巨人時代の松井秀喜氏も実践したという、理想の“外角捌き”を習得するための練習法を紹介している。

外角球の難しさは迎えにいく打撃姿勢にあると、三井氏は指摘する。ボールを待ちきれないことで「インパクトが弱まる」と言い、それを解消することが求められる。理想のスイングとしては「軸足を粘らせながら胸を開かず、ボールを後ろから捕まえるよう意識する。この動きが反対方向に強い打球を生む基盤になる」という。

効果的なメニューは、外角打ちに特化したティー打撃での反復練習。松井氏が逆方向の本塁打が増えない課題を感じていた際に取り組んだという。

打者はオープンスタンス気味に構えて、体の後ろ側（右打者なら右側）にボールを投げてもらう。スイングする際は「軸足を回し過ぎずに粘ること」に注意する。軸足が回ってしまうと上半身の開きにつながるため「軸足を強く使ってボールを後ろから捕らえる」感覚が大切になる。

さらに、ボールを追いかけて顔が投手側に流れないようにすることにも意識を置く。頭を動かさないことが「ボールに力強く対処できる姿勢」となる。この繰り返しでボールを捉えるタイミングと、長く呼び込む感覚をつかむことができる。

逆方向へ力強い打球を打てる能力は、打撃の確実性を格段に引き上げる。日米通算507本塁打のスラッガーも実践した練習法を取り入れ、外角球に力負けせず逆方向に強い打球を放つ喜びをぜひ体感してほしい。（First-Pitch編集部）