狭いキッチンの救世主。湯沸かしはもちろん、小鍋としても保温調理もできる多機能電気ケトル
コンロがひとつしかないキッチンでは、パスタを茹でながらソースを温めることすら一苦労。メイン料理を作っている間、味噌汁は冷めていくばかり。「もう1つ熱源があったら...」と何度思ったことでしょう。
そんな悩みをスマートに解決してくれるのが、この「ぽかぽかデイリーポット」です。
追加の熱源という発想が、調理の景色を変える
コンロの火口が足りないと調理の流れが滞りがちになるこの問題。「ぽかぽかデイリーポット」は第二の熱源として活躍します。
コンロで炒め料理と格闘しているあいだに、食卓のすぐそばでスープを温め直したり、もう1品、煮込み料理を用意したり…。キッチンの交通渋滞緩和に役立つ救世主になるでしょう。
温度管理はポットに一任。料理のレパートリーが広がる
料理の出来栄えを大きく左右する、繊細な火加減の調整。このポットは、45〜90℃までの温度を5℃刻みで設定できる機能を備えています。この機能のおかげで、これまで専用の調理器具が必要だった低温調理も、ぐっと身近な存在になりそう。
さらに保温モードを使えば、帰宅時間が異なる家族がいてもいつでも温かい食事を提供できます。もちろん100℃の沸騰モードも搭載。さらにはゆで卵をつくる専用モードまで備えている親切っぷりです。
「ぽかぽかデイリーポット」は多忙な日々のサポーター
内側にはフッ素加工が施されているため、汚れが付きにくく、後片付けの手間が少ないのも嬉しいポイント。
調理における段取りのムダは、目には見えにくいもの。日々のタスクを1つ肩代わりしてくれる有能なアシスタントのような「ぽかぽかデイリーポット」が、調理計画に柔軟性を持たせ、時間と心にゆとりを生み出してくれるかもしれません。
毎日の「あと1品」を手軽に。食卓にいつでも温かい料理が並ぶ、そんな理想の日常がこの1台で現実に近づきます。「ぽかぽかデイリーポット」の詳細は以下のリンクから確認してみてください。
