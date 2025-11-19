Image: WiseeLAB公式オンラインショップ

今年イチ欲しいかも（置けるとは言ってない）。

複数の画面を並べるマルチモニターは、便利ではあるものの環境を用意するのが面倒なシロモノです。モニターの置き方、配線、電源など、わりと考えること多いよね。

それをまさか、こんな風に解決するとは。

WiseeLABのモニターはマグネットで繋がる、まるでパズルのようなマルチモニター体験！

PVもB級映画みがあって良い…なんだそのロボみたいなSEは…。

タテヨコ自在、モジュール式に取り付けできる

WiseeLABの「Wisee Cockpit Monitor 15.6inch」は、背面にマグネット式のモジュール構造を備えた独自のモニター。

Screenshot: WiseeLAB公式オンラインショップ

それぞれのモニターは縦横自在に組み合わせることができ、なおかつマグネットが電源も兼ねているためモニター間のケーブルは不要です。見た目もスッキリだ。

また、独自のGPU-Less構造によりGPU帯域に依存しない映像出力を実現しているとのこと。GPU不使用となるとさすがに遅延が出そうですし、ゲームより動画編集やエンジニア向けかもですね。モニターの解像度はFHDで、非光沢IPSパネルを採用。リフレッシュレートは60Hz。

Screenshot: WiseeLAB公式オンラインショップ

スタンドへの取り付けもマグネットで、なおかつモニターの厚みは最大10.4mm。取り外しやすいから ポータブルに持ち運ぶ運用もわりと現実的かも。4画面＋スタンドの重量は約5.7kg。

Image: WiseeLAB公式オンラインショップ

モニター版のレゴともいえる「Wisee Cockpit Monitor 15.6inch」は、記事執筆時点で早割プランが予約受付中。通常価格は15万5800円〜で、2025年12月上旬発売予定。

これほどの変態機構はぜひとも実物が見たいなと思っていたら、2026年1月6日まで二子玉川の蔦屋家電+にて動態展示を実施中とのこと。マグネットの保持力を確かめに行ってみるかな…！

Source: WiseeLAB公式オンラインショップ