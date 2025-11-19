カプコンは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にてセール「カプコンブラックフライデーセール」を開催している。

「カプコンブラックフライデーセール」にて対象となる同社ゲームタイトルが特別価格で販売される。対象タイトルには「逆転検事1＆2 御剣セレクション」、「逆転裁判123 成歩堂セレクション」、「ゴースト トリック」、「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess」などがある。

□「カプコンブラックフライデーセール」のぺージ

「カプコンブラックフライデーセール」対象タイトル（一部）

逆転検事1＆2 御剣セレクション

通常価格：4,990円

セール価格：2,495円（50％オフ）

□Steamの「逆転検事1＆2 御剣セレクション」ぺージ

逆転裁判123 成歩堂セレクション

通常価格：2,990円

セール価格：986円（67％オフ）

□Steamの「逆転裁判123 成歩堂セレクション」ぺージ

ゴースト トリック

通常価格：2,990円

セール価格：986円（67％オフ）

□Steamの「ゴースト トリック」ぺージ

祇（くにつがみ）：Path of the Goddess

通常価格：3,990円

セール価格：2,992円（25％オフ）

□Steamの「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess」ぺージ

