Steamにて「カプコンブラックフライデーセール」が開催。「逆転裁判」シリーズや「ゴーストトリック」などがセール価格で登場
カプコンは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にてセール「カプコンブラックフライデーセール」を開催している。
「カプコンブラックフライデーセール」にて対象となる同社ゲームタイトルが特別価格で販売される。対象タイトルには「逆転検事1＆2 御剣セレクション」、「逆転裁判123 成歩堂セレクション」、「ゴースト トリック」、「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess」などがある。
□「カプコンブラックフライデーセール」のぺージ
「カプコンブラックフライデーセール」対象タイトル（一部）
逆転検事1＆2 御剣セレクション
通常価格：4,990円
セール価格：2,495円（50％オフ）
□Steamの「逆転検事1＆2 御剣セレクション」ぺージ
逆転裁判123 成歩堂セレクション
通常価格：2,990円
セール価格：986円（67％オフ）
□Steamの「逆転裁判123 成歩堂セレクション」ぺージ
ゴースト トリック
通常価格：2,990円
セール価格：986円（67％オフ）
□Steamの「ゴースト トリック」ぺージ
祇（くにつがみ）：Path of the Goddess
通常価格：3,990円
セール価格：2,992円（25％オフ）
□Steamの「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess」ぺージ
(C)CAPCOM
(C)CAPCOM CO., LTD. 2014, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM CO., LTD. 2010, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM
KUNITSU-GAMI: PATH OF THE GODDESS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.