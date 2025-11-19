½Ð²ñ¤¤¤«¤é"¤¿¤Ã¤¿4¥«·î"¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¾®ÀôÈ¬±À¤¬"½÷Ãæ¤Î¥»¥Ä"¤ËµÞÂ®¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢£4¥«·î¤Ç¡È¼Â¼ÁÅª¤ÊÉ×ÉØ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤¬¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤âÍÍ¡¹¤ÊÎò»Ë»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿»Ë¼Â¥Ù¡¼¥¹¤ÎµÓ¿§¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¡¢½÷Ãæ¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿¥È¥¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢»Ë¼Â¤ÎÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤Î·ëº§¤Ï¤Ê¤Ë¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¤Þ¤º¡¢ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤ÎÎø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£³Ð¸ç¤È¸í²ò¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ô¥«·î¤ÇÆó¿Í¤òÉ×ÉØ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êª¸ì¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥»¥Ä¤¬È¬±À¤Î¤â¤È¤Ë¡Ö½÷Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1891Ç¯2·î¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤º¤«4¥«·î¸å¤Î6·î¤Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆËÌËÙÄ®¡Ê¾¾¹¾¾ë¤ÎËÌ¤ÎËÙ±è¤¤¡Ë¤ÎÉð²È²°Éß¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·Á¼°¤³¤½¸Û¤¤¼ç¤È»ÈÍÑ¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤è¤¤¡£
Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¢1988Ç¯¡Ë¤â¡Ö2·îº¢¡¢¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¡ÊÃí¡§È¬±À¡Ë¤Î²È¤ËÆþ¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¹¡£
¢£¡Ö¥»¥Ä¤Î°¥¤ì¤Ê¶¶ø¤Ø¤ÎÆ±¾ð¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î»þ·ÏÎó¤òÄÉ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¸Û¤¤¼ç¤È½÷Ãæ¤«¤éÉ×ÉØ¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÎäÀÅ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾Ú¸À¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»ñÎÁ¤ò¾È¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È½ñ¤¯¡£¤À¤¬ºÙÉô¤òÄÉ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¾ï¼±³°¤ì¤À¡£
1891Ç¯2·î¡¢¥»¥Ä¤¬È¬±À¤Î²È¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤Î¤ï¤º¤«4¥«·î¸å¤Î6·î¡¢Æó¿Í¤ÏËÌËÙÄ®¤ÎÉð²È²°Éß¤Ø°Ü¤ë¡Ä¡Ä·Á¼°¤Ï¸Û¤¤¼ç¤È½÷Ãæ¡¢¤·¤«¤·¼ÂÂÖ¤Ï¤Û¤ÜÉ×ÉØ¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤è¤êÁ°¤ËÈ¬±À¤Ï¥»¥Ä¤È¤ÏÊÌ¤Î½÷Ãæ¤ò¿·¤¿¤Ë¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¿·¤·¤¤½÷Ãæ¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ò¡ÈÉ×¿Í¡É¤È¸Æ¤ó¤À
¤³¤Î¸Û¤ï¤ì¤¿½÷Ãæ¤¬¡¢¥»¥Ä¤Î±ïÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë18ºÐ¤Î¹âÌÚÈ¬É´¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¬É´¤Ï1940Ç¯¤ËÈ¬±À¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦·¬¸¶ÍÓ¼¡Ïº¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø¾¾¹¾¤Ë±÷¤±¤ëÈ¬±À¤Î»äÀ¸³è¡Ù»³±¢¿·Êó¼Ò1953Ç¯¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢È¬É´¤Ï¼«Ê¬¤¬½÷ÃæÊô¸ø¤·¤¿²È¤¬¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤«¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö¼Ú²È¡×¤Ï¡¢È¬±À¤¬ÉÚÅÄÎ¹´Û¤ò½Ð¤¿1891Ç¯2·î°Ê¹ß¤Ë½»¤ó¤À²È¤Ç¡¢6·î¤Ë¤ÏÂàµî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÈ¬É´¤ò½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬É´¤¬¡ÖÀá»ÒÉ×¿Í¤´·ëº§¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¡ÖÉ×¿Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤Ê¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£·¬¸¶ËÜ¤Ï¡¢¾Ú¸À¼Ô¤¿¤Á¤ÎÛ£Ëæ¤Ê¸ÀÍÕ¤äµ²±°ã¤¤¤Ê¤É¤â¡¢¸¡¾Ú¤»¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿®ÍêÀ¤Ë¤Ï·ç¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤·¥»¥Ä¤¬Ã±¤Ê¤ë½÷Ãæ¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ö¥»¥Ä¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡×½÷Ãæ¤òÁý°÷¤¹¤ëÉ¬Á³¤ÏÇö¤¤¡£²È»öÏ«Æ¯¤òÊ¬Ã´¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î±ü¸þ¤¤È¼êÅÁ¤¤¤ÎÀþ°ú¤¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥»¥Ä¤òºÊÂ¦¤È¤ß¤Ê¤¹²ÈÆâ¤ÎÃá½ø¤¬¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤À¡£
¢£È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤Î¡ÈÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¡É¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«
Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡×¢ª¡Ö¤Î¤Ã¤Ô¤¤Ê¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¡×¢ª¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÊ¡¢¤À¤«¤é½÷Ãæ¤ÏÊÌ¤Ë¸Û¤ª¤¦¡×¤Þ¤Ç¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Â®ÅÙ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢È¬±À¤ÎºîÉÊ·²¤«¤éÈ¬±À¤¬¥»¥Ä¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÃµ¤í¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÄ¹Ã«Àî¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¬±À¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÃøºî¡ØÅì¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤È¡Ø¿´¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£Á°¼Ô¤ÏÆó¿Í¤ÎÉð»Î¤Î·ì¤ÎÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëºîÉÊ¡£¸å¼Ô¤ÏÅµ·¿Åª¤ÊË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÈËå¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÈ¯Ê°¤·¤Æ·Ý¼Ô¤Ë¿È¤òÇä¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤ò¤â¤È¤ËÄ¹Ã«Àî¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤¹¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÌÌÅª¤ÊÍý²ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÅþÄìÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢È¬±À¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë½÷ÀÃ£¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡È³°Â¦¡É¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿È¬±À¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Ë¡È¼«Ê¬¼«¿È¤Î±Æ¡É¤ò¸«¤¿
¤Þ¤º¡¢¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ÎÊì¥í¡¼¥¶¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥é¥Ö¤Î·ì¤ò¤Ò¤¯¥®¥ê¥·¥ã¿Í¤À¤Ã¤¿Êì¤Ï¡¢Éã¤È¤ÎÎ¥º§¸å¡¢ÍÄ¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÃÖ¤¤¤Æ¥®¥ê¥·¥ã¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢ÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ë¡¢È¬±À¤¬°¦¤Îµ²±¤ò¸ÀÍÕ¤Ç»ý¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Êì¤Î¾ÝÄ§¤À¤±¤ò¿´¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢È¬±À¤ÎÀ®¿Í¸å¤Î½÷ÀÊ×Îò¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ½é¤ÎºÊ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º»þÂå¤Ë·ëº§¤·¤¿¹õ¿Í¤Îº®·ì½÷À¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢Çò¿Í¤ÎÃË¤¬Í¿§¿Í¼ï¤Î½÷À¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¼«»¦¤ËÅù¤·¤¤¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈ¬±À¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤º¤½¤Î½÷À¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡£
¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê´í¸±¤òËÁ¤·¤¿¤Î¤«¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¼«¿È¤¬¡¢¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¿Í¤ÎÊì¤ò¤â¤Ä¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤è¤½¼Ô¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë½Ð¼«¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÈ¬±À¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¼çÎ®¼Ò²ñ¤Î³°Â¦¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¤À¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ð¤±¤Ð¤±¡¦¾®ÀôÈ¬±À¤¬¡ÖºÇÄìÊÕ¤Î°ÜÌ±¡×¤«¤é¡ÖÊ¸³Ø¤Îµð¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¥ï¥±¡Ë
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÀ¸¤¤ë½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î±Æ¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Û¹ñ¤Î½÷¤È¤Ï¡¢¤¿¤ÀÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¥»¥Ä¤Ï¡ÈÍýÁÛ¤Î½÷À¡É¤À¤Ã¤¿
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢È¬±À¤¬¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê»æ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿½÷À¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢¥»¥Ä¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÈþËÆ¤ÈÃÎÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ºÍÉ²¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤¤¼«Î©¤·¤¿½÷¤À¤Ã¤¿¡£È¬±À¤ÏÈà½÷¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤Â³¤±¤¿¡£Ì´¤Ç²ñ¤Ã¤¿¡¢¼Ì¿¿¤Î¥É¥ì¥¹¤¬Èþ¤·¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÊ¸ÌÌ¤¬ÊÂ¤Ö¼ê»æ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÊ¸³Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸¸ÁÛ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê»²¹Íµ»ö¡§11ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¡Ä¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬ÍèÆüÄ¾Á°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É¤ÎÃæ¿È¡Ë
¤À¤¬¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤½¤Î¸¸ÁÛ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÈ¬±À¤ÎºÍÇ½¤òÇ§¤á¡¢¼ê»æ¤Ë¤ÏÃúÇ«¤ËÊÖ»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Îø°¦¤Îµ¤ÇÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¹¤ë¤ê¤È¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈ¬±À¤Ï¡¢ºÍÇ½¤Ë°î¤ì¡¢Á¡ºÙ¤Ç¡¢¤±¤ì¤É¤É¤³¤«ÉÝ¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î°¦¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ÍýÁÛ¤Î½÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¾ðÇ®¤Ï¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤«¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î½÷À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡¢ÍýÁÛ¤ÈµßºÑ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¸¸ÁÛ¤ò¡¢¸½¼Â¤Ë¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
ÄÌÎã¡¢¤½¤ó¤Ê¸¸ÁÛ¤É¤ª¤ê¤Î½÷À¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬È¬±À¤Î¾ì¹ç¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¸¸ÁÛ¤¬ÆùÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥»¥Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¿ä¤·³è¤äÇ¾ÆâÈà½÷¤ÎÌÑÁÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢È¬±À¤Î¾ì¹ç¤ÏÍýÁÛ¤ÎÅê±Æ¤¬¸½¼Â²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤À¤«¤é¿ÀÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥»¥Ä¤Î·è¤á¼ê¡ÖÆÈ´ã¤¬¿¿¤Ë½ÀÏÂ¤Ê¸÷¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ä¤¬È¬±À¤Î½÷À¤Ø¤Î¸¸ÁÛ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥Ä¤Î¤Û¤¦¤âÈ¬±À¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Æó¿Í¤ÎÄ¹ÃË¡¦°ìÍº¤Î¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ê¾®»³½ñÅ¹¡¡1950Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ä¤¬È¬±À¤ËºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤â¤Î¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ä¤Ï¡¢»Ï¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿È¬±À¤¬²»¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÄÞÀè¤Ç¤Ò¤ç¤¤¤Ò¤ç¤¤¤ÈÊâ¤¯»ÅÁð¤òµ¤Ì£°¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¸åÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½éÂÐÌÌ¤Î°Û¹ñ¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Öµ¤Ì£¤¬°¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤Î´é¤ÎºÙÉô¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¥»¥Ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö´Ñ»¡¡×¤òÄ¶¤¨¤¿²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·Ù²ü¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹³¤¤¤¬¤¿¤¤°úÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£È¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¾µÃÎ¤Î¾å¡¢Éã¤ÏÊì¤òµß¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç·ëº§¤·¤¿¡×
¥»¥Ä¤ÎÅö»þ¤Î¶¶ø¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£²È¤ÏË×Íî¤·¡¢Êì¤ÈËå¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÆ¯¤µÍ¤á¡£¤â¤Ï¤ä²È·×¤Ï¸Â³¦¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬ÅÝ¤ì¤ì¤ÐÌÀÆü¤Ë¤Ç¤âÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î²È¤Ç½÷Ãæ¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤É¤¦¤»¾ª¤À¤í¤¦¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÏÁÛÁü¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸¸ÁÛ¤Î½÷¤òÃµ¤·¤Æ»Í½½Ç¯¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¥»¥Ä¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤ò¡¢Ã¯¤«¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¼«Ê¬¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µß¤ï¤ì¤¿¤¤ÃË¤È¡¢µß¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢É¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤â²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î²õ¤ìÊý¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ë³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÄÌÎã¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶¦°ÍÂ¸¤ÏÇËÌÇ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤³¤ÎÆó¿Í¤Î¾ì¹ç¤ÏÁÏÂ¤¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿¤Î¤Ïµß¤¦¤â¤Î¤Èµß¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¤Í¤¸¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¾®Àô°ìÍº¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¾µÃÎ¤Î¾å¡¢Éã¤ÏÊì¤òµß¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È¬±À¤È¥»¥Ä¤Ï¡ÈÄË¤ß¤ò°ú¤¼õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É
¤Ä¤Þ¤êÆó¿Í¤Î¡Öµß¤¦¡¢µß¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢°ìÊýÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¬±À¤¬¥»¥Ä¤òµß¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Èà¼«¿È¤â¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ä¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öµß¤¦¡×¤È¡Öµß¤ï¤ì¤ë¡×¤¬¡¢Æ±¤¸¹Ô°Ù¤ÎÎ¾ÌÌ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¼ç½¾¤Ç¤â¾å²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤Î´ñÀ×Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤âÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤Þ¤À¸«¤ÌÍýÁÛ¤ÎÎø¿Í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£É®¼Ô¤âÄ¹¤é¤¯¥Ê¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ý¥ô¥Ê¡ÊÃí¡§¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼¡ØÇòÃÔ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¹¬Ê¡¤òÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¤éÇËÌÇ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èá·àÅª¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¦¸¸ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï´ñÀ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÄË¤ß¤ò°ú¤¼õ¤±¹ç¤¦·ÀÌó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¿Í¤Ï¡¢µß¤¤¤òµá¤á¤ÆÃ¯¤«¤ò°¦¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤¿Ã¯¤«¤òµß¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë