¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎSSD¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥»ー¥ë2025¡Û
Western Digital ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë WD BLACK M.2 SSD 4TB¡ÊWDS400T2XHE-EC SN850X¡Ë
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon Black Friday¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ìSALE¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎSSD¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹M.2 SSD¡ÖWD_Black SN850P¡×¡Ê8TB¡Ë¡Ê·¿ÈÖ¡§WDBBYV0080BNC-WRSN¡Ë¤ä¡¢PCIe Gen 4¡¢Western Digital nCache 4.0¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖWD Blue SN5000 NVMe SSD¡×¥·¥êー¥º2TB¥â¥Ç¥ë¡Ê·¿ÈÖ¡§WDS200T4B0E-EC¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£´ü´ÖÃæ¡¢³ä°ú²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£