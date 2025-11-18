Ž¢¼êÅÚ»º¤Î¤ª²Û»ÒŽ£¤Ç¥»¥ó¥¹¤¬¥Ð¥ì¤ë¡ÄŽ¢»Å»ö¤Î¥Ç¥¤ë¿ÍŽ£¤¬¼è°úÀè¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯"Í½»»5000±ß¤ÎÉÊ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜËÜÆóÈþÂå¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¤ª²Û»Ò¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼êÅÚ»º¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¼êÅÚ»º¤Ï¡¢¡Ö¹â¤¹¤®¤º°Â¤¹¤®¤º¡×¤¬´ðËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÌÜÅª¤ÇÅÏ¤¹¤Î¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤ËÁª¤Ö¤³¤È¡£
¤³¤ì¤«¤é¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢ÌÜ°Â¤Î²Á³ÊÂÓ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ø·¸À¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÀÆð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÃÌ¤ÎËÁÆ¬¤ä¡¢Ë¬Ìä»þ¤Î°§»¢Âå¤ï¤ê¤ËÅÏ¤¹¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ò±ß³ê¤Ë¤·¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÍÌ¾Å¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÏÂ¤ÎÊñÁõ¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢³Ê¼°¤¢¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎË¬Ìä»þ¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢£¼è°úÀè¤Ë¤Ï¡Ö¹âµé´¶¡¦³Ê¼°¡×¤ò°Õ¼±
⚫°ìÈÌÅª¤ÊË¬Ìä¤ä¤´°§»¢
Áª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§·Ú¤ä¤«¤Ç¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡£¾®¤Ö¤ê¡¦Æü»ý¤Á¤Î¤è¤µ¤¬É¬¿Ü¡£¸ÄÊñÁõ¡¦¾ï²¹ÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¡§ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Å¹¤äÏ·ÊÞ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇËü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤Ê¤É¡£
²Á³ÊÂÓÌÜ°Â¡§¹â¤¹¤®¤º°Â¤¹¤®¤º¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¾ì¹ç¤Ï2000¡Á3000±ß
⚫¼è°úÀè¡¦Ìò¿¦¼Ô¤Ø¤ÎË¬Ìä
Áª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¹âµé´¶¡¦³Ê¼°¤ò°Õ¼±¡£ÏÂ²Û»Ò¤äÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤â¡ý¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¡§¤¿¤Í¤ä¤Î¤Õ¤¯¤ßÅ·Ê¿¡¢µþ²Û»ÒÑÝ ¸Ý·î¤Î²Ú¡¢ÏÂ¸÷¤ä»ñÀ¸Æ²¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡£
²Á³ÊÂÓÌÜ°Â¡§5000¡Á6000±ßÄøÅÙ
¢£Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤Î¡Ö¼Õºá¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÉÊ
⚫Ä¹´ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»¡¦´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á
Áª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È¡¢ÇÛ¤ê¤ä¤¹¤µ¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¡§¸ÄÊñÁõ¤Î¾Æ¤²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢ÃÏÊý¤ÎÌÃ²Û¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¸ÂÄêÉÊ¡£
²Á³ÊÂÓÌÜ°Â¡§3000¡Á5000±ßÄøÅÙ
⚫¼Õºá¡¦¤ªÏÍ¤Ó¤ÎË¬Ìä
Áª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§³Ê¼°¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢½Å¸ü´¶¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤ª²Û»Ò¤Ï¡È¼Õºá¤ÎÊäÂ¡É¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾åÉÊ¡¢Æü»ý¤Á¤Î¤¹¤ëÏÂ²Û»Ò¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¡§¤¿¤Í¤ä¤Î¤É¤é¤ä¤¡¢¤È¤é¤ä¤Î¾®·ÁÍÓæ½¡¢ÀÚÊ¢ºÇÃæ¡£
²Á³ÊÂÓÌÜ°Â¡§5000±ß¡Á1Ëü±ßÂæ¡Ê¼Õºá¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤ê¹ÍÎ¸¡Ë
¡ÖÀÚÊ¢ºÇÃæ¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¿·ÀµÆ²¡×¤Î¡Ö¼Õºá¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ª²Û»Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¤è¤¯¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀõÌîÆâ¾¢Æ¬¤¬ÀÚÊ¢¤·¤¿ÅÄÂ¼²°ÉßÀ×¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¡¢¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¤ÎÊª¸ì¤ò²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¤¢¤ó¤³¤È½À¤é¤«¤ÊµáÈîÆþ¤ê¤Ç¡¢¤¢¤ó¤³¤Ï¡ÖÀÚÊ¢¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÃæ±û¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ºÇÃæ¤ÎÈé¤Ë¡¢À¸ÃÏ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¤Û¤É¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
⚫µ¨Àá¤Î¤´°§»¢¡Ê¤ªÃæ¸µ¡¦¤ªºÐÊë¤Ê¤É¡Ë
Áª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§µ¨Àá¤Ë¹ç¤¦¤ª²Û»Ò¡¢ÄêÈÖ¡¦°Â¿´´¶¤¢¤ë¤â¤Î¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¡§¤ªÃæ¸µ¤ÏÀ¶ÎÃ´¶¡¢¤ªºÐÊë¤Ï½Å¸ü´¶¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡£
²Á³ÊÂÓÌÜ°Â¡§5000±ß¡Á1Ëü±ßÂæ
¢£°Â¤¹¤®¤º¡¢¹â¤¹¤®¤º¤Î±öÇß¤¬½ÅÍ×
¼êÅÚ»º¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢É¬¤ºÍ½»»¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¹â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¡£¹¥¤ß¡¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡¦²ñ¼Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÁê¼ê¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡£
¹â³Û¤¹¤®¤ë¤È¡Öµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤ë¡×¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢°Â¤¹¤®¤ë¤È¡Ö·Ú¤ó¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡£Å¬Àµ¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢£Æ±Î½¤äÉô²¼¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤È¤Ï¡©
¼ÒÆâ¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¡¢´¶¼Õ¤ä¤Í¤®¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¸ÄÊñÁõ¤ÇÊ¬¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬Ä¹¤á¤Î¤â¤Î¤ä¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª²Û»Ò¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¡Ö¤Í¤®¤é¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡×¡Öµ¤¤¬Íø¤¯°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß¡¢¼ÒÆâ¤Î¶õµ¤¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Ò³°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ÒÆâ¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤è¤µ¤¬¡¢»Å»ö¤Î¿Ê¤á¤ä¤¹¤µ¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¡¢À¸»ºÀ¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÇÛ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¤ÓÊý¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°õ¾Ý¤äÅÁ¤ï¤êÊý¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¤ªÀùÌß¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ
¡¸ÄÊñÁõ¡¦¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ò
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÇÛ¤ë¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤ä¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤ò¹Í¤¨¤Æ¸ÄÊñÁõ¤¬´ðËÜ¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ä¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëµ¤¸¯¤¤¡×¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¡Ë ¥è¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥·¥¬¡¼¥ë¡×¡¢³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×¡¢¶äºÂ¥¦¥¨¥¹¥È¡Ö¥ê¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¡×¤Ê¤É
¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡¦Æ÷¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò
¥Ç¥¹¥¯¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¼ê¤¬±ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¦¥Ü¥í¥Ü¥í¤³¤Ü¤ì¤Å¤é¤¤¡¦Æ÷¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ª²Û»Ò¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Èò¤±¤¿¤¤Îã¡ËÌýÊ¬¤ÎÂ¿¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¤³¤Ü¤ì¤ä¤¹¤¤¤ªÀùÌß¡¢¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¤â¤Î
£µ¨Àá´¶¤äÏÃÂêÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
¡Ö¡û¡û¸©¤Î¸ÂÄê¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡×¡Ö½Õ¸ÂÄê¤Î¤µ¤¯¤éÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤Ï°ìµ¤¤Ë¾ì¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤¹¡£µ¤·Ú¤ÊÎ¹¹ÔÅÚ»º¤Ç¤â¡È¥»¥ó¥¹¡É¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¡Ë¤Þ¤Þ¤É¤ª¤ë¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë¡¢Çß¥ö»ÞÌß¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¡¢Àã±ö¤Á¤ó¤¹¤³¤¦¡Ê²Æì¸©¡Ë
¥·¡¼¥óÊÌ¤Ç¤¹¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ì¥¯¥È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦ÈËË»´ü¤Îº¹¤·Æþ¤ì¡Ê´èÄ¥¤ê¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡Ë¢ªÅüÊ¬Êäµë¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¤ä¥Ê¥Ã¥ÄÎà
¡¦½ë¤¤µ¨Àá¡ÊÎÃ¤ò±é½Ð¡Ë¢ªÎä¤ä¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥¼¥ê¡¼¤ä¿åÍÓæ½
¡¦´¨¤¤µ¨Àá¡Ê¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¡Ë¢ª¾Æ¤²Û»Ò¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÏÂ²Û»Ò
¡¦Ä«¤Î²ñµÄ¡ÊÅüÊ¬¤ÇÆ¬¤Î²óÅ¾¥¢¥Ã¥×¡Ë¢ª¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡¦¹â¥«¥«¥ª¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¢£¼ã¼ê¼Ò°÷¤Ï¡Ö±Ç¤¨¡×¡¢Ãæ·ø¼Ò°÷¤Ï¡ÖÄêÈÖ¡×
¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤«¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º¹¤·Æþ¤ì¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÉô²¼¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¤¤¯¾å¤¬¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¿®Íê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ÊÁ°¤â¤é¤Ã¤¿¡û¡û¡¢ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤Âå¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ë¤ª²Û»Ò¤ÎÁª¤ÓÊý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¼ã¼ê¼Ò°÷¡Ê20¡Á30Âå¡Ë
¿·¤·¤¤¤â¤Î¡¦¥È¥ì¥ó¥É½Å»ë¡§ÏÃÂê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò
¹¥¤ß¤Î·¹¸þ¡§¥Á¥ç¥³¤äÍÎ²Û»Ò·Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤â¤Î¡¢¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä
¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¡§¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â½Å»ë
Îã¡ËBAKE¡Ö¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×¡¢¥Õ¥£¡¼¥«¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¥¢¥½¡¼¥È¡×¡¢KINEEL¡Ö¥ë¥Õ¥ë¡×
¢Ãæ·ø¼Ò°÷¡Ê30¡Á40Âå¡Ë
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ì£¡¦ÉÊ¼Á½Å»ë¡§ÏÂ²Û»Ò¤ä¾Æ¤²Û»Ò¡¢¹âµé´¶¤¢¤ëÄêÈÖ¤¬¿Íµ¤
·ò¹¯ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡§Åü¼Á¹µ¤¨¤á¡¦ÌµÅº²Ã¤Ê¤É¤â¥Ý¥¤¥ó¥È
¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡§ÀÎ¤«¤é¤¢¤ëÍÌ¾Å¹¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë
Îã¡Ë¤¿¤Í¤ä¡Ö¤É¤é¤ä¤¡×¡¢¥³¥á¥ë¡Ö¤ªÊÆ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ð¥¦¥à¡×¡¢¸»µÈÃû°Ã¤Î¡ÖÎ¦ÇµÊõ¼î¡×
¢£50¡Á60Âå¤Ë¤Ï¡ÖÏÂ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤ª²Û»Ò¤ò
£¥Ù¥Æ¥é¥óÁØ¡Ê50¡Á60Âå¡Ë
ÏÂ²Û»Ò¡¦ÁÇËÑ¤ÊÌ£¡§´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç²û¤«¤·¤¤Ì£¤ò¹¥¤à·¹¸þ
³ú¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¡§½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¡¢¾®¤Ö¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤¬¡ý
ÃÏ°èÀ¡¦É÷¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡§µ¨Àá´¶¤äÆüËÜÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬´î¤Ð¤ì¤ë
Îã¡ËÊ¸ÌÀÆ²¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é´¬¡×¡¢¶äºÂ¤¢¤±¤Ü¤Î¡ÖÉ±·ª¤â¤Ê¤«¡×¡¢Ëþ·î¡Ö°¤ïëÍüÌß¡×
¾®Æ¦¤ä¹õÅü¤Ê¤É¡Ö²û¤«¤·¤¤Ì£¡×¤¬À¤Âå¶¦ÄÌ¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¢£¹©¾ì¡¦¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤·¤ê²Û»Ò¡×¤¬´î¤Ð¤ì¤ë
¤½÷À
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡§²Ú¤ä¤«¤µ¤ä¾åÉÊ¤µ¤¬¤¢¤ë¤È´î¤Ð¤ì¤ë
¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¡¦ÈþÍÆ»Ö¸þ¡§¥«¥í¥ê¡¼¹µ¤¨¤á¤äÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î
ÏÃÂêÀ¤äSNS±Ç¤¨¡§µ¨Àá¸ÂÄê¡¦¤´ÅöÃÏ´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤â¡ý
¤ª¤¹¤¹¤á¡§¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤äÊÆÊ´¤Î¤ª²Û»Ò¡£
Îã¡Ë¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¥¢¡×¡¢¥Ù¥ë¥ó¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£¥æ¡×¡¢³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ö¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¡×
¥ÃËÀ
´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¡§¥Ó¥¿¡¼·Ï¥Á¥ç¥³¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÆþ¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡¢ÊÆ²Û¤Ê¤É
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡§ËþÂ´¶¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤ä³ú¤ß±þ¤¨¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ
¸«¤¿ÌÜ¤è¤êµ¡Ç½À¡§¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¤ª²Û»Ò¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë
Îã¡Ë¼£°ìÏº¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¡¢ËÅç²°¡ÖÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¼¡×¡¢¥Î¥ï¡¦¥É¥¥¡¦¥Ö¡¼¥ë¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×
¦´Ä¶¡¦¾õ¶·¤Ë¤è¤ëÁª¤ÓÊý
¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯Ãæ¿´¢ª¼ê¤ò±ø¤µ¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡Ê¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ë
¹©¾ì¡¦¸½¾ì·Ï¢ª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë²Û»Ò¡Ê¤É¤é¾Æ¤¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¡¢¥é¥¹¥¯¡Ë
²ñµÄ¡¦¸¦½¤¢ª²»¤ä¹á¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤¾Æ¤²Û»Ò¡Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ë
µ¨ÀáÍ×°ø¢ª²Æ¤Ï¥ì¥â¥ó¥±¡¼¥¤ä¿åÍÓæ½¡¢Åß¤Ï¥Á¥ç¥³¤ä¾Æ¤²Û»Ò
¢£¡Ö¿´¸¯¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë
¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¼ÒÆâ¤Î¶õµ¤¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¡¢¿®Íê¤ä¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò°é¤Æ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¡Ü¡Öµ¤ÇÛ¤ê¡×¤¬¸°¡£°Õ³°¤Ê¤Û¤É¡¢¾®¤µ¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤ª²Û»Ò¤ËÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤À¤Îº¹¤·Æþ¤ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿´¸¯¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤°¤Ã¤ÈÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤Ë¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡×ÅÏ¤¹¤«¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Åª³Î¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¡¢¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë¶õµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
À¤Âå¤ä´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Áª¤ÓÊý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢
¡¦¼ã¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¡×
¡¦Ãæ·ø¤Ë¤Ï¡Öµ¤¸¯¤¤¡×
¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ï¡Ö°Â¿´´¶¡×
¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÜËÜ ÆóÈþÂå¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤Õ¤ß¤è¡Ë
À½²Û±ÒÀ¸»Õ
ÊÝÍ»ñ³Ê¤Ï¡¢À½²Û±ÒÀ¸»Õ¡Ê¹ñ²È»ñ³Ê¡Ë¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Ç§Äê¹Ö»Õ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Â¿¿ô¤Î¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¤äÀìÌç³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ö¡£Â´¶È¸å¤Ï¡¢ÅÔÆâ¶á¹Ù¤ÎÀ½²ÛÅ¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¤ª²Û»ÒÎ±³Ø¡Ö¥ë¡¦¥³¥ë¥É¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¥Ñ¥ê¹»Â´¶È À½²Û¥Ç¥£¥×¥í¥à¼èÆÀ¡£Â´¶È¸å¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤Ë¤Æ¸¦Ëá¤òÀÑ¤à¡£µ¢¹ñ¸å¤ÏÀìÌç³Ø¹»¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÀ½²Û¡¦¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£»ØÆ³¤·¤¿À¸ÅÌÍÍ¤Ï1Ëü¿Í°Ê¾å¡£À¤³¦20¥«¹ñ°Ê¾å¤ò¿©¤ÙÊâ¤¡¢¿©¤Ù¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï2Ëü¸Ä°Ê¾å¡£2010Ç¯¡Ö¥Ó¥¹¥¥å¥¤¡¦¥»¥Ã¥¯¡×¤ª²Û»Ò¤È¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¶µ¼¼³«¹»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤¬À°¤¦¡ÖÌ¤Íè·ò¹¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¼çºË¡¿½µËö¥«¥Õ¥§¡ÖÌ¤Íè¥¢¥ê¥¹¥«¥Õ¥§¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¡£¾Æ¤²Û»Ò¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×±¿±Ä¡£
¡ÊÀ½²Û±ÒÀ¸»Õ µÜËÜ ÆóÈþÂå¡Ë