「Do you have...?」を教えたら→英会話教室で小1がした質問に1.8万いいね「すごい」【ママリ】

「Do you have...?」練習中のまさかの質問に驚き

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、翻訳コンシェルジュ®︎代々木総合英語アカデミー松崎由起子(Yucony)(@honyakushop1)さんの投稿です。

翻訳コンシェルジュ®︎代々木総合英語アカデミー 松崎由起子さんが小学校1年生の男の子に英語を教えていたときのこと。レッスンでは「Do you have...？」という表現を練習していました。すると男の子が、こんな質問をしてきたそうです。

小1の男の子のレッスンで、



Do you have…?



という表現をやっていたら、



「今ここには持ってないけど家にはあると言いたいときはなんて言うんですか？」と。



海外で意外と困ったのはそういう表現だったので、賢いお子さんだなと思いました。



自分が何が言いたいかがわかることが大事ですし、そういう質問をたくさんしていただけると嬉しいです。

小学1年生でこの質問がパッと出てくるのはすごいですね。文法も大切ですが、伝えたい気持ちを考える力があるというのも素晴らしい。英語教育の本質を教えてくれる、すごい質問でしたね。



この投稿には「次回レッスンで課題をやってきたか確認した時に『やったけど忘れました。家にあります』と英語で答えたら完璧」「その年でそんな質問できるのほんとすごい」といったリプライがついていました。子どもの学びたい気持ちが生まれる瞬間を感じる投稿でした。

