The Game Awards、「デススト2」などGOTY候補6作品出揃う。「サイレントヒルf」加藤小夏さん、「スト6」翔選手もノミネート
【The Game Awards：ノミネート】 11月18日 発表
現地12月11日開催予定の表彰イベント「The Game Awards」は、各部門のノミネートを発表した。
最注目となるGame of the Yearにノミネートされたのは、「Clair Obscur: Expedition 33」「Death Stranding 2: On the Beach」「Donkey Kong Bananza」「Hades II」「Hollow Knight: Silksong」「Kingdom Come: Deliverance II」の6作品。日本からは「Death Stranding 2: On the Beach」「Donkey Kong Bananza」の2作品が候補となった。
また「Clair Obscur: Expedition 33」は12部門ノミネートで過去最多。ほかに、ベストeスポーツ選手（Best Esports Athlete）部門に先日引退を発表した翔選手、ベストパフォーマンス（Best Performance）部門に「サイレントヒルf」で雛子役を務めた加藤小夏さんも候補となっている。