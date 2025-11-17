テレワークや趣味の動画編集、ゲームプレイまで、パソコン用の外付けモニターは作業効率や没入感を大きく左右する。本記事では、GetNavi読者におすすめできる10モデルを厳選。スペックや使い勝手をチェックしながら、自分の用途に合った一台を見つけよう。

【使い道・テレワーク】豊富な機能を備えたエントリーモデル

ジャパンネクスト

JN-IPS27Q4FL-HSPC9-DL

オープン価格（実勢3万9980円前後）

27インチWQHDの高精細IPSパネルに加え、USB-C給電やLANポートを搭載。ピボット機能にも対応する昇降式多機能スタンドで位置調整もしやすい、テレワークに便利な多機能モデルだ。

SPEC ●画面サイズ：27インチ●アスペクト比：16:9●パネル：IPS（AHVA）●解像度：WQHD（2560×1440）●リフレッシュレート：60Hz●応答速度（最大）：8ms（GtoG）●視野角：178度●スピーカー：2W×2●入力端子：HDMI（2.0）×1、USB-C（PD最大90W）×1、USB-A×2、USB-B×1、DP（1.2）×1、LAN×1ほか●ピボット：90度●本体サイズ（スタンド付）：W615×H420-530×D200mm●重さ：約6kg

【使い道・テレワーク】使い勝手の良い4K画質の27インチモニター

デル

S2725QC

オープン価格（実勢4万9800円前後）

4Kで高精細表示が可能。USB-C給電や柔軟なスタンド機能を備え、ビジネスから趣味まで幅広く活躍できる。有機ELディスプレイ採用の上位モデル「S3225QC」にも注目。

SPEC ●画面サイズ：27インチ●アスペクト比：16:9●パネル：IPS●解像度：4K（3840×2160） ●リフレッシュレート：120Hz●応答速度（最大）：4ms（GTG）●視野角：178度●スピーカー：5W×2●入力端子：HDMI（HDCP1.4&2.3）×2、USB-C（PD最大65W）×1、USB-A×2ほか●ピボット：90度●本体サイズ（スタンド付）：W611.54×H388.63〜518.63×D200.4mm●重さ：6.71kg

【使い道・テレワーク】独自のアイケア機能で長時間作業も快適

エイゾー

FlexScan EV2795

オープン価格（実勢9万3500円前後）

高品質なIPSパネルとEIZO独自の眼精疲労軽減機能で、長時間作業も集中してこなせる。ノートPCとUSB-Cケーブル1本で接続可能で、KVM機能（※）にも対応し、仕事効率を高める。

※：KVM（Keyboard, Video, Mouse）機能を搭載したモニターは、複数のコンピュータを1つのセットのキーボード、マウス、モニターで操作できる。

SPEC ●画面サイズ：27インチ●アスペクト比：16:9●パネル：IPS●解像度：WQHD（2560×1440）●リフレッシュレート：60Hz●応答速度（最大）：5ms（GTG）●視野角：178度●スピーカー：1W×2●入力端子：HDMI×1、USB-C（PD最大70W）×1、USB-A×3、USB-B×1、DP×1、LAN×1ほか●ピボット：90度●本体サイズ：W611.4×H368.6〜545.2×D230mm●重さ：約8.5kg

【使い道・テレワーク】大画面＆カメラ内蔵でテレワークに活躍

フィリップス

329P1H/11

オープン価格（実勢9万5000円前後）

31.5インチの大画面4KにWebカメラやマイクを内蔵した、オンライン会議にも最適なモニター。USB-Cドッキング対応で周辺機器をスッキリと接続できる。

SPEC ●画面サイズ：31.5インチ●アスペクト比：16:9●パネル：IPS●解像度：4K（3840×2160）●リフレッシュレート：60Hz●応答速度（最大）：4ms（GTG）●視野角：178度●スピーカー：5W×2●入力端子：HDMI（2.0）×2、USB-C（PD最大90W）×1、DP×1、LAN（RJ45）×1ほか●ピボット：90度●本体サイズ（スタンド付）：W714×H649（最大）×D280mm●重さ：12.2kg

【使い道・ゲーミング】高速応答＆ダイナミックな映像表現を実現

アイ・オー・データ

LCD-GDQ271JA

オープン価格（実勢4万8600円前後）

WQHD解像度×最大180Hz駆動の高速表示に対応。見やすい位置に高さや角度を調整できる「ゲーミングスタンド」を採用し、FPSやMMORPGなど、幅広いジャンルでパフォーマンスを発揮する。

SPEC ●画面サイズ：27インチ●アスペクト比：16:9●パネル：IPS（AHVA）●解像度：WQHD（2560×1440）●リフレッシュレート：180Hz●応答速度（最大）：0.2ms（GTG）●視野角：178度●スピーカー：2W×2●入力端子：HDMI×2、DP×1ほか●ピボット：90度●本体サイズ（スタンド付）：W615×H403〜533×D211mm●重さ：約6.6kg

【使い道・ゲーミング】圧倒的な高画質が強みのゲーミングモニター

TCL

32R84

オープン価格（実勢15万円前後）

高画質テレビでも注目の、量子ドットMini LED技術を搭載。Display HDR1400の高輝度・高コントラストを実現した4K大画面で、映像美に溢れたゲーミング体験が可能。

SPEC ●画面サイズ：32インチ●アスペクト比：16:9●パネル：Fast HVA+量子ドットMini LED●解像度：4K（3840×2160）●リフレッシュレート：165Hz●応答速度（最大）：1ms（GTG）●視野角：178度●スピーカー：3W×2●入力端子：HDMI（2.1）×2、USB-C（PD最大90W）×1、USB-A×2、USB-B×1、DP1.4×1 ほか●ピボット：90度●本体サイズ：W714×H596×D300mm●重さ：9.5kg

【使い道・ゲーミング】多彩な機能で臨場感あるプレイを楽しめる

エイスース

ROG Strix XG27ACS

オープン価格（実勢4万3000円前後）

180Hzのリフレッシュレートと1ms（GTG）の応答速度、Display HDR400対応で没入感のあるゲーミング体験を実現。豊富なゲーム向け機能も備えた、エントリーに好適なモデル。

SPEC ●画面サイズ：27インチ●アスペクト比：16:9●パネル：IPS●解像度：WQHD（2560×1440）●リフレッシュレート：180Hz●応答速度（最大）：1ms（GTG）●視野角：178度●スピーカー：非搭載●入力端子：HDMI（2.0）×1、USB-C×1、DP1.4×1 ほか●ピボット：90度●本体サイズ（スタンド付）：W614.8×H512.9×D218.8mm●重さ：6.61kg

【使い道・動画編集】色再現性を追求した画像編集向けモニター

ベンキュー

SW272Q

オープン価格（実勢13万2000円前後）

AdobeRGB 99%をカバーし、写真や映像の色再現に強みを持つ。優れたアンチグレアと反射防止性能、CalMAN・Pantone認証取得の高精度カラーマネジメントモデル。SDカードスロット付き。

SPEC ●画面サイズ：27インチ●アスペクト比：16:9●パネル：IPS●解像度：WQHD（2560×1440）●リフレッシュレート：60Hz●応答速度（最大）：5ms（GTG）●視野角：178度●スピーカー：非搭載●入力端子：HDMI（2.0）×2、USB-C（PD最大90W）×1、USB-A×2、DP1.4×1ほか●ピボット：90度●本体サイズ（スタンド/遮光フード付）：W626.1×H463.2〜603.2×D364.8mm●重さ：9.4kg

【使い道・動画編集】ウルトラワイド画面で理想的な作業環境を実現

LGエレクトロニクス

40U990A-W

オープン価格（実勢25万3000円前後）

39.7インチのウルトラワイド画面は21：9の曲面型で作業に集中しやすく、5K2K表示で広大な表示領域を確保。ハイスペックな性能を備えた、動画編集やマルチタスクに強いプロ向けモデル。

SPEC ●画面サイズ：39.7インチ●アスペクト比：21:9●パネル：IPS（Nano IPS Black）●解像度：5K2K（5120×2160）●リフレッシュレート：120Hz●応答速度（最大）：5ms（GTG）●視野角：178度●スピーカー：10W×2●入力端子：HDMI×2、USB-C×1、USB-A×2、Thunderbolt 5（PD最大96W）×1、DP2.1×1、LAN×1ほか●ピボット：非対応●本体サイズ（スタンド付）：W948×H484〜614×D260mm●重さ：14.1kg

【デュアルモニターにするなら…】優れた設置性でサブモニターにもオススメ

レノボ

L27h-4A

オープン価格（実勢2万9700円前後）

USB-C給電対応とシンプルなデザイン、ピボット機能も備えた可動域の広いスタンドで設置性バツグン。超薄型ベゼルデザインでデュアルディスプレイでも見やすく、サブモニター用途にマッチする。

SPEC ●画面サイズ：27インチ●アスペクト比：16:9●パネル：IPS●解像度：WQHD（2560×1440）●リフレッシュレート：100Hz●応答速度（最大）：1ms（MPRT）●視野角：178度●スピーカー：3W×2●入力端子：HDMI（2.1）×2、USB-C（給電対応）×1、USB-A×4、DP1.4×1ほか●ピボット：90度●本体サイズ：W613.2×H571.6×D196.2mm●重さ：5.97kg

