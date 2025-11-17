優勝後のパーティーでも披露した「ワーム」

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が、レッズでプレーする元同僚ギャビン・ラックス外野手の結婚式に出席。周囲の熱い要望を受け、ドジャース優勝後のパーティーで披露して話題を集めた意外な特技を、またしても披露した。

フリーマンは3日（日本時間4日）にロサンゼルスで行われたワールドシリーズ連覇のパレードの後、同僚のムーキー・ベッツ内野手の豪邸で開かれたパーティーで、体を波のようにくねらせながら前進する「ワーム」と呼ばれる動きのダンスを披露。グラウンドでの落ち着いたイメージとは対照的な姿は大いに話題を集めた。

ラックスの結婚式でのパーティーでも、この動きを披露する羽目に。フリーマンの登場曲「Baila Conmigo feat. Kelly Ruiz」が流れ、デーブ・ロバーツ監督ら周囲の出席者から拍手で求められると、フリーマンは苦笑いをしながらも、再び床の上を波のような動きで這って見せた。本人は乗り気ではなかったようだが、参加者は大盛り上がりだった。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」の野球専門ポッドキャスト「トーキン・ベースボール」はこの様子を「ギャビン・ラックスの結婚式でフレディ・フリーマンはいじめられ、ワームを披露させられた」と紹介。SNSでも「フレディの登場曲だ」「レジェンド級の動き」「ノリがいいね」「最高だね」「またやった」「ラックスの結婚式でもイモムシダンスしたんか」「フリーマンのこの動き？ ダンス？」「またやってるw」と再び話題を集めた。（Full-Count編集部）