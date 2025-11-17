腕は「振るのではなく振られる」…中学日本一トレーナーが推奨する“体幹ブレーキ”

球速アップに必要なのは腕を振ることだけではない。日本一にも輝いた兵庫県の中学硬式野球「関メディベースボール学院」でトレーナーを務める藤田真悟さんは、多くの選手や指導者が見落としがちな重要なポイントを指摘。「腕をより走らせるには加速だけではなく、ブレーキをかけられるかも大切になります」と語る。

ピッチングではただ腕を振るだけでは球速は上がらない。体幹でブレーキをかけることで、エネルギーが腕に伝わり、自然と腕のしなりが生まれる。藤田さんが推奨するドリルは、家庭でも簡単に取り組める。

投球動作の踏み込んだ形をまず作る。右投手ならこの段階では右に重心がある感覚が正解だ。次は骨盤が正面を向くまで股関節を内旋させていく。ポイントはこの動作を可能な限り早く行うこと。ボールを持っていれば、より効果を実感できるだろう。

ポイントは骨盤を内旋させる時に惰性で回り過ぎたり、前傾したりしないこと。「しっかり止めるという感覚を持ってほしい」と藤田さんは指摘する。この動きを繰り返すことで、体幹での止める感覚を身に付けられる。最初は違和感を覚えるかもしれないが、継続することで自然な動きになっていくはずだ。

前提として腕を振ることは大切だが「その腕は振るものではなくて振られるもの。どうすれば腕がしっかりと振ってもらえるのか。そこを考えていくと、ブレーキをかけることは必要になるのではないでしょうか」。この言葉は、ピッチングの本質を突いている。腕の振りを改善したいなら、まずはこのドリルから始めたい。（First-Pitch編集部）