デビュー20周年を迎えるHey! Say! JUMPが約1年ぶりに「anan」表紙に登場！テーマは「ゲームの世界に迷い込んだら?」

Hey! Say! JUMPが「カルチャーを感じる、ゲーム案内2025」が特集テーマの「anan 」2473号の表紙に約1年ぶりに登場する。

■カジュアル＆クールにゲーム世界をイメージしたグラビアに注目

毎年恒例となった「anan」の熱のこもったゲーム特集。その表紙をゲーム好きのメンバーも多いHey! Say! JUMPが飾ることに。

彼らが登場するグラビアのテーマは「もしもHey! Say! JUMPがゲームの世界に迷い込んだら…？」。全員がゲームにログインしたかのような俯瞰カットから始まるRPGのキャラクター選択画面を思わせる構成で、それぞれの個性が際立つソログラビアを展開。カジュアルながらも艶やかさを感じる衣装で“戦うアバター”のようなイメージから、どこか不穏で謎めいた“ゲームの裏ステージ”を思わせるセットではオールブラックのジャケットスタイルに身を包んだ7人のクールで緊張感のある表情が楽しめる内容となっている。

■Hey! Say! JUMPお気に入りのゲームや20周年への意気込みをインタビューで深掘り

ゲーム配信を行うなど、ゲーム好きのメンバーも多いHey! Say! JUMP。インタビューでは、最近よくプレイしているタイトルやメンバー全員で遊んでみたいゲームなど、ゲーム特集ならではの質問も。

さらに、デビュー20周年イヤーを控えた今のグループへの想いや、まもなく発売される12枚目となるニューアルバム『S say』に込めたこだわりについても直撃。読み応えたっぷりのインタビューとなっている。

■ゲーム特集も厚く濃い内容に

毎年恒例となったananのゲーム特集の第4弾。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬のゲーム愛に迫るインタビュー、大ヒット作『都市伝説解体センター』や、可愛いドット絵ゲームが人気の「カイロソフト」紹介、ボドゲからTRPGまで取り上げたアナログゲームガイドなど、今回もゲームの楽しさと魅力をたっぷりと紹介。さらに小島秀夫や金子一馬らレジェンドクリエイターへの豪華インタビューにも注目だ。

■書籍情報

2025.11.26 ON SALE

「anan」2473号「カルチャーを感じる、ゲーム案内2025」

