AKB48の次世代エース・佐藤綺星が写真集デビュー！“スマイル天使”のキャッチコピー通りの笑顔満載の仕上がりで本人のコメントも到着

AKB48の次世代エースと呼ばれる17期生・佐藤綺星のファースト写真集が、2026年1月に発売されることが決定した。

■AKB48の若きエースの魅力を様々な切り口で引き出した一冊

2022年5月にAKB48の17期生として活動開始し、同年に研究生ながらも初の選抜メンバー入り。24年3月には研究生から正規メンバーへ昇格し、ドラマの主演や64thシングル『恋 詰んじゃった』では表題曲のセンターを務めるなど、めざましい活躍を見せる佐藤綺星。

今回のファースト写真集はシンガポールとインドネシアのビンタン島で撮影。自身初となる水着やランジェリーでの撮影に挑戦。また、AKB48をはじめ数多くのアイドル衣装を世に送り出してきたオサレカンパニーが今回のために製作をした特注衣装を身にまとった写真も収録。グループ結成から20年という歴史の節目、新時代を象徴する若きエースの魅力を様々な角度から切り取った1冊となっている。

2026.01.28 ON SALE

AKB48「佐藤綺星1st写真集」（仮）

