「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

ロイヤルホープ、ダービー２着惜しかったなー！北村友一騎手がここでもダービージョッキーに！！…ＴＢＳの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』にすっかりハマっている私です♡

レースシーンでは毎回、拳を握りしめて応援。現実と重ねたり、いろんな思いが込み上げて、毎週大号泣してしまいます（泣）。

普段競馬を見ない友人や仕事現場の方が、ドラマを見て「競馬って面白いね」とか「感動するね！」と感想を伝えてくれたりもして。恐縮ながら自分のコミュニティー内では「競馬ファン代表」みたいな顔して、「でしょ、でしょ！そうなのー！！」と得意げに答えています（すみません笑）。皆さんの周りでも話題になっているのではないでしょうか♪

こんなふうに、まだ競馬に触れていない方たちにも競馬の良さが広がっていくの、うれしいですね！！どんな展開になるか今日の夜も楽しみです！

さて、現実の世界の競馬では、どんな感動が待っているのでしょうか。エリザベス女王杯の本命はココナッツブラウンにしました。連続で２着だった札幌の重賞でも本命にして応援していた馬。京都外回りだった３走前を上がり３Ｆ３２秒８の末脚で勝っていますし、距離延長も前走の札幌記念の走りを見たら問題ないとみます。北村友一騎手が何度も「いい馬」と褒めていたので期待したいですね。

対抗には連勝中のオーロラエックスを推します。唯一の牝馬だった前走を勝った時に強いなーと思った馬。京都は４戦して３勝、２着１回で、２２００メートルの距離でも実績があります。

馬券はまずココナッツブラウンの単勝と、オーロラエックスの複勝。３連複はフォーメーションで１列目にこの２頭を置き、２列目には力は上位のレガレイラと、連覇を狙うＣ・デムーロ騎手が乗るリンクスティップの人気２頭を足します。

３列目には復活してほしいステレンボッシュ、昨年の本命馬シンリョクカ、関屋記念でレコード勝ちを決めたカナテープ、武豊騎手のエリカエクスプレスを加えた２４点。レースの感動とともに、馬券も当たってほしいなー♪