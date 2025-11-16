キケ告白「筋肉が骨から剥がれてしまった」

突然の発表にどよめきが広がっている。ドジャースからFAとなっているエンリケ・ヘルナンデス内野手が15日（日本時間16日）、左肘手術を受けたことをインスタグラムで明かした。日本でも人気者とあって「えええええ」「早く良くなって」とファンも心配の声を寄せている。

キケはこの日「プエルトリコの皆様。大変残念なことに、母国でWBCをプレーするという私の念願は叶いませんでした！」と伝え、「昨日14日に肘の伸筋を修復する（手術を）受けました。5月から（痛みに）悩まされており、ワールドシリーズを連覇したいという願望の元、プレーし続けたことで（筋肉が）骨から剥がれてしまいました」と、痛々しい姿を投稿している。

今季5月は22試合で打率.300、2本塁打5打点の好成績だったが、7月には左肘の痛みで故障者リスト入り。6月以降は計48試合で打率.169、OPS.467と不振だった。得意のポストシーズンでも17試合で1本塁打7打点と例年ほどの爆発はなかったが、大事な場面での一打や、ワールドシリーズ第6戦の好守は記憶に新しい。

今年3月の来日時にはファンイベントが大盛況となるなど、日本でも抜群の人気を誇るキケ。オフにFAとなっているが、再契約を望む声も少なくない。それだけにオフに届いた“悲報”に「こんな状態で何度も勝利に導いてくれてありがとう」「大変な状態の中、戦ってくれた事に感謝」「キケの手術はFAに影響するだろうな」「マジか大丈夫かな」「また帰ってきて」と様々な反応を寄せた。（Full-Count編集部）