º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢Íèµ¨¤ÎÀèÈ¯Éüµ¢¤Ø¡È½ÉÂê¡É¡¡¡ÖÈà¤Ë¤Ï2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥É·³»Ø´ø´±¤¬ÃíÊ¸
ABEMA¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ç¸ì¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÍèµ¨¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¸ÀµÚ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨½øÈ×¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¤À¤Ã¤¿¡£5·î¤Ë±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¡¢9·î¤ËÉüµ¢¸å¤Î2»î¹ç¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ÇÅÐÈÄ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.84¡¢3¥»¡¼¥Ö¤È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤ê»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¤Î¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤¿¡×¤È¤½¤Î»ÑÀª¤òÉ¾²Á¡£¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄü¤á¤Ê¤¤Æ®»Ö¤Ç¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡µß±ç¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀèÈ¯Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿ÃíÊ¸¤â¡£¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤Ï3¤Ä¤Îµå¼ï¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÊÑ²½µå¤¬É¬Í×¡£Èà¤Ë¤Ï2¤Ä¤Îµå¼ï¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î·è¤áµå¤Î½¬ÆÀ¤òµá¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë