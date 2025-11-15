¡Ö¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¡×µ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÈÉÔËþ¡É¡¡»øJ¤ËÂçÇÔ¡Ä»Ø´ø´±¡ÖKBO¤È°ã¤Ã¤Æ»ÄÇ°¡×
2ÅÙ¤ÎÄÁ»ö¤Ë´Ú¹ñÂ¦¤ÏÉÔËþ
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡×¤Ï15Æü¡¢ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤Ë11-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÆü´ÚÀï¤ÏÆüËÜ¤Î10Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤ÏÆ±ÅÀ¤Î5²ó¤Ëµ¯¤¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¾¾ËÜ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÎÂ¸µ¤ò¶¯½±¡£¾¾ËÜ¤Î±¦Â¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¯Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò°ìÎÝ¤Îº´¡¹ÌÚ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬Ä¾ÀÜ¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥¢¥¦¥È¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÂÇµå¤¬¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¾¾ËÜ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÂ¦¤Ï¹³µÄ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ¾¸å¤Ë¤âÄÁ»ö¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤ÇÌîÂ¼¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬Êü¤Ã¤¿Èôµå¤¬º¸Íã¾åÉô¤ÎÅ·°æ¤òÄ¾·â¡£¿³È½ÃÄ¤Ï¡È¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¡É¤Î²°º¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÆóÎÝÂÇ¤òÀë¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÇµå¤ÎÍî²¼ÃÏÅÀ¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÂ¦¤ÏºÆ¤Ó¹³µÄ¡£È½Äê¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ËÊ¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÇÀþÇúÈ¯¤Ç´Ú¹ñ¤ÏÂçÇÔ¡£¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢È½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖKBO¡Ê´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡Ë¤È°ã¤Ã¤Æ»ÄÇ°¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOSEN¡×¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤É¤¦¤«¤ò½ä¤ë¾¾ËÜ¤Ø¤ÎÂÇµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½éÀï¤«¤é¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤È½Äê¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±µ­»ö¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ÂÂÇ¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£KBO¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÂÇµå¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤ÏWBC¤Îµ¬Äê¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÌî¤ÎÂÇµå¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£