着心地も、シルエットも、環境も。すべてに配慮したスウェットパーカー【アディダス】のスウェットがAmazonに登場中‼
ゆったりと、しなやかに体を包む。毎日に馴染む、モダンな一枚【アディダス】のスウェットがAmazonに登場!
アディダスのスウェットは、スポーティで快適な着心地を追求した、毎日の必需品。ソフトなフレンチテリーファブリックを使用し、ドロップショルダー仕様でゆったりとしたモダンなシルエットに仕上げている。
胸元には大きな3バーロゴをあしらい、シンプルながらも存在感のあるデザインが特徴。
この製品には、リサイクル素材や再生可能素材を70%以上使用。これまでに作られてきた製品の素材を再利用することで廃棄物を減らし、限りある資源への依存も軽減する。
環境への配慮とスタイルを両立した一枚として、日常のあらゆるシーンに寄り添うこと間違いなしだ。
