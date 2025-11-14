本場のような味と雰囲気が楽しめるイタリア・サルデーニャ料理の新店（東京・新宿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、新宿にオープンしたサルデーニャ料理店です。地中海に浮かぶ美しい島の恵みゆたかな料理とワインをどうぞ。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

Sa Mesa（東京・新宿）

サルデーニャの海と街並みを連想させる爽やかな色合いの店内 写真：お店から

2025年9月12日、新宿駅東口から徒歩約1分のところに、サルデーニャ料理の店「Sa Mesa（サ・メーサ）」がオープンしました。都内各所にイタリアンレストランを展開する株式会社ミキインターナショナルが手がける新店です。

店名は、サルデーニャ語で“食卓”。その言葉には、ただのテーブルではなく、家族や友人が集まり、食事や会話を楽しむ場所という意味が含まれています。店内の家具や床のタイル、食器などを現地から取り寄せ、食卓の空気感を大切に再現しています。

島北西部の港町・アルゲーロにある「Osteria Sa Mesa」 写真：お店から

サルデーニャ島は、地中海に浮かぶイタリアの島。美しいエメラルドブルーの海に囲まれ、豊かな海の幸と山の幸、古くから続く放羊による肉料理など、独自の食文化が根付いています。新宿店では、地元のレストラン「Osteria Sa Mesa」と業務提携を行い、現地シェフ直伝のレシピによる本格サルデーニャ料理が楽しめます。

伝統料理を堪能できる「サメーサコース」（8品・10,000円） 写真：お店から

料理長の長谷川裕樹氏は、2010年に北陸食育フードカレッジを卒業後、いくつかのイタリアンレストランで修業を積み、株式会社ミキインターナショナルに入社。イタリア・ヴェネチア料理の専門店「イル・バーカロ」に配属後、現地ヴェネチアでの研修を経て、2022年より同店の料理長に就任。「サ・メーサ」のオープンに伴い、料理長に抜擢されました。

お祝いや特別な日のごちそうとして親しまれている「ポルチェッドゥ」 写真：お店から

島の代表的な伝統料理といえば、ミルク豚のオーブン焼き「ポルチェッドゥ」（4,900円）です。オーブンで時間をかけて焼き上げた豚肉は、皮がパリパリ、肉はしっとり柔らかくジューシーで、冷めてもおいしいのが特長。赤ワインとの相性も抜群です。

モチモチとした食感がクセになる粒状パスタ 写真：お店から

地域特有の粒状パスタ 「フレーゴラ」（2,800円）もおすすめのメニュー。魚介と一緒に煮込んだパスタはうまみがたっぷり染み込み、噛むたびに深い味わいが広がります。

新樽で1年間熟成させた「イデ」（ボトル8,000円） 写真：お店から

ワインは、島内の提携ワイナリーから直送されてきます。ヴェルメンティーノやカンノナウなど、代表的な品種のワインが取りそろえられ、現地の食卓さながらのペアリングも楽しめます。店内には、気軽に立ち寄れるスタンディングスペースの用意も。

時間と共に移り変わる新宿の景色が望めるボックス席 写真：お店から

座席は60席。ビルの9階にある店内からの眺望は、お店のスタッフが“初めて新宿の美しさに感動した”というほど。特に、窓際のボックス席は、女子会や記念日のお祝いにも最適です。

本店と同じ料理やインテリアで“現地を旅するように五感で楽しめる空間”でありながら、新宿の眺望までも楽しめる贅沢な新店。コスパが評判のランチメニューから、会食にぴったりのコース料理まで、さまざまなシーンに対応してくれそうです。

食べログレビュアーのコメント

サルディーニャのチーズ 出典：Allegrezza Bianchistaさん

『イタリア料理にこだわったお店を展開する会社がついにサルディーニャ料理のお店をオープン。ワインにもこだわり、このお店の為に輸入したとの事。何というこだわり。チーズもサルディーニャのモノが数種類食べられ、初めて食べたモノばかりでした。今回は立ち飲みでの利用でしたが、次回はレストランの方に予約を入れたいと思います。新宿界隈は意外とイタリアンが少な目ですので、今回このお店ができた事でお客の流れは確実に変わる事が予想されます』（Allegrezza Bianchistaさん）

ニョッケッティサルディ 自家製サルシッチャとトマトソース“カンピダネーゼ” 出典：えりぴんくさん

『待望の新店舗オープンにやっと行けました。サルディーニャ料理というものを食べたことがなかったので、どんなものかも分からずにいたのですが、正直、何を食べても美味しいと感じました。

初めて食べる料理ですが、どれも感動的です。

他にない唯一無二のレストラン。イタリアン好きの方にはぜひ行ってみて欲しいです！』（えりぴんくさん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆Sa Mesa住所 : 東京都新宿区新宿3-24-2 新宿アオキビル 9FTEL : 050-5597-2666

文：斎藤亜希

