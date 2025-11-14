¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¶ì¤·¤à¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¡Ä¡Ä¡¡¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬³ÍÆÀ¤ËÌ¾¾è¤ê¤«
¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤«¤éÄãÄ´¤ÊÀï¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢º£µ¨¤â¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¼ºÇÔ¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¶á¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°3Ï¢¾¡¤ò´Þ¤à5»î¹çÌµÇÔ¤È¾õ¶·¤Ï¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·²ÃÆþ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¤ä¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½FW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤¬¹¶·â¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¥®¥Ë¥¢¥Ó¥µ¥¦ÂåÉ½FW¥Ù¥È¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍFW¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥ê¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Ï¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¤â³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë´Þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£