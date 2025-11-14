この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『孤独なチャレンジをしている人は』で、脳科学者・茂木健一郎さんが登場。アメリカ文学の古典と言われるジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロード（路上にて）』を英語で読んでいる途中の感想を交えながら、孤独なチャレンジについて、自身の考えを語った。

茂木さんは「自分にとって未知なことにチャレンジしているときって、一生懸命になっているし、ひとりきり。人間関係や他人から認められるかどうかと関係なく、没頭している自分がいる」と述べ、「僕はそういう時間が好きなんですね」と率直な思いを明かした。

彼は、ケルアックの主人公がアメリカの広大な土地をヒッチハイクしながら各地をさまよう姿と、孤独な挑戦を重ねる自身の経験を重ね合わせた。「オン・ザ・ロードの主人公が、色々な土地でお金もなくヒッチハイクして、人に出会いながら生き抜いていく。それは、安定した人間関係や安全基地を持ちつつ、新たな未知へと一歩踏み出している姿」と分析。「孤独な挑戦をしている人って、まさに“路上をさまよっている”んだな」と、独特のメタファーで語った。

さらに「お金ってのは関係性を象徴しているもの。オン・ザ・ロードで描かれているヒッチハイクは他人の行為にすがらねばならず、大変。だけど、そういう形で自分の時間、自分だけの空や海や山とともにある感覚は、既存の関係性だけでは解決できない、未知への挑戦そのもの」と続けた。

最後に茂木さんは、「人間界との関係を完全に断ち切っているわけじゃなくて、世界がチラチラと見えながらも、孤独な挑戦を続けている。この“路上をさまよう”というメタファーが本当に良いなと思った」と締めくくり、『オン・ザ・ロード』がアメリカ文学の古典であり続ける理由を自身なりに解釈して動画を結んだ。

