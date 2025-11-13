「大変強いことは承知している」ガーナ指揮官が森保ジャパンをリスペクト。厳しいゲームを想定も「しっかり研究はしている」
ガーナ代表は11月14日、豊田スタジアムで日本代表と国際親善試合を戦う。
ガーナを率いるオットー・アッド監督は13日に行なわれた前日会見で、森保ジャパンについて次のように語った。
「日本と対戦するのは初めてではないが、今の日本が大変強いことは承知している。そして、組織力のあるチームと認識している」
リスペクトの言葉を並べ、「明日は非常に厳しい試合になることは分かっている」と警戒を強める。もっとも、「我々としても日本についてしっかり研究はしているし、明日はタイトな試合を展開して、良い試合をしたい」と意気込んだ。
自身も現役時代はガーナ代表でプレーした50歳の指揮官は、いかなる策を講じてくるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
ガーナを率いるオットー・アッド監督は13日に行なわれた前日会見で、森保ジャパンについて次のように語った。
「日本と対戦するのは初めてではないが、今の日本が大変強いことは承知している。そして、組織力のあるチームと認識している」
リスペクトの言葉を並べ、「明日は非常に厳しい試合になることは分かっている」と警戒を強める。もっとも、「我々としても日本についてしっかり研究はしているし、明日はタイトな試合を展開して、良い試合をしたい」と意気込んだ。
自身も現役時代はガーナ代表でプレーした50歳の指揮官は、いかなる策を講じてくるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！