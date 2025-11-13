Xで決意「ようやく野球に集中できるので、野球でも結果残します！」

東大野球部2年のスタンリー翔唯（かい）内野手が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。司法試験に合格したことを報告した。現役生ながら難関の国家試験を突破したことに、ファンから「10万人に1人の逸材ですね」「こりゃホンモノの文武両道だ」など驚きの声が続出している。

スタンリーは早実から早大に進むも中退し、2024年に東大文科三類に合格して入学した。今秋の新人戦では2試合で打率.333（3打数1安打3四球）で、今後が期待されている。同大公式ホームページの選手紹介では、将来の夢は「総理大臣」と記されている。

Xに「この度、令和7年度司法試験に合格しました！ これからはようやく野球に集中できるので、野球でも結果残します！」と決意を綴ると、ファンからは「おめでとうございます！」と祝福が殺到。「並々ならぬ努力の成果ですね」「すごいというかえぐい」「尊敬してます！」「天才すぎる」「どんだけ優秀なんですかー」「現役の東大野球部の学生が合格するのは異次元」など称えるコメントが多くあった。（Full-Count編集部）