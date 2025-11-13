6人の作家が描く！熱川バナナワニ園 企画展「ワニのいるところ」

熱川バナナワニ園は、2025年11月29日(土)から2026年3月8日(日)までの期間、分園フルーツパーラーにて企画展「ワニのいるところ」を開催します。

古生物復元画家から絵本作家、キャラクターイラストレーターまで、ジャンルの異なる6名のアーティストによる“ワニ”をテーマとした作品が一堂に会します。

熱川バナナワニ園 企画展「ワニのいるところ」

会期：2025年11月29日(土)〜2026年3月8日(日)

会場：熱川バナナワニ園 分園フルーツパーラー (静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10)

開園時間：午前9時〜午後5時(最終入園は午後4時30分)

主催：熱川バナナワニ園

本展は、国立科学博物館(東京都台東区)で開催される企画展「ワニ」(2025年11月26日〜2026年3月1日開催)に、熱川バナナワニ園が“特別協力”として参画することにあわせ、園内でも独自の視点から「ワニ」を見つめ直す企画として開催されます。

約2億年以上の時を生きてきた“生きた化石”ワニの力強さとやさしさ、そして人とのつながりを、アートを通じて感じられる展示です。

6名の作家による多様な“ワニの表情”

本展には、ジャンルの異なる6名のアーティストが参加します。

あるワニは日常に寄り添うキャラクターとして、あるワニは本当の姿を伝える存在として、リアルからファンタジー、立体、キャラクターまで、様々な“ワニの表情”が集います。

【参加作家】(五十音順)

・雨宮ひかる

・うに

・江口ノリコ

・小田隆

・國司真音

・本間あきら

オリジナルグッズ販売

期間中は、熱川バナナワニ園の本園売店にて、各作家によるグッズも販売されます。

作品世界をより身近に感じられるラインナップが楽しめます。

ワニが生きる熱川の地で、個性豊かなワニたちに出会える企画展です！

