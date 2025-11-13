京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママにとっておきのお店を教えてもらう本企画。今回は京都で洋風の「朝食」を食べるのにぴったりのお店2軒です。

〈教えて！ 祇園の宏美ママ〉

生粋の京都人に普段使いのお店を教えてもらいたい！ そんな企画を叶えるべく、ナビゲーターをお願いしたのは、なんと祇園のお茶屋が母方の実家だったという宏美ママ。幼少期から京都のど真ん中で呼吸してきたホンモノの京都通に、とっておきのお店をおすすめしてもらいましょう。

洋風の「朝食」食べるなら？

京都はおいしい朝食の宝庫。ホテルの朝食も良いけれど、街に出て個性豊かな朝食を楽しむ人も増えています。

今回はとっておきの洋風の「朝食」を宏美ママに教えてもらいました。

クレープリー スリージェ（出町柳）

1軒目は出町柳にある「クレープリー スリージェ」。朝食の「お食事ガレットセット」は1,450円〜、「甘いガレットセット」は1,250円〜で各ドリンク付き。

生ハム＋たまご＋チーズのガレット 出典：関西パンとスイーツさん

宏美ママ

海外の一軒家のような外観、内観。好きなビストロの一軒のスリージェさん、お嬢さんが月曜日から金曜日まで、ガレットとクレープのモーニング（とランチ）をしたはります。

内観 出典：228c8544416さん

宏美ママ

自家製の食材や調味料もたくさん使われてるお食事ガレット、甘いガレット、クレープ、それぞれにドリンク付き。メニュー選びに迷うのも楽しおす！

HiTOHi（東山）

＜店舗情報＞◆クレープリー スリージェ住所 : 京都府京都市左京区田中下柳町1-3TEL : 080-6175-2670

2軒目は東山の「HiTOHi」。京都らしさ溢れる町屋でいただく朝食は旅行者にも人気です。

外観 写真：お店から

宏美ママ

こちらは築120年の町屋を素敵にリノベーションされてるお店で、薪で窯焼きをされてます。

HiTOHi モーニングプレート 3,080円 写真：お店から

宏美ママ

モーニングは、自家製ベーコン、フォカッチャ、京都の旬の野菜、卵に、こだわりセレクトのチーズもおいしくて大満足どす！

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆HiTOHi住所 : 京都府京都市東山区堀池町382-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

古川宏美（宏美ママ）

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ（4代目の現在は紹介制のお座敷バー）。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇（歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々）。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は全て税込

文：古川宏美・食べログマガジン編集部







The post 祇園のママに聞く！ 京都で洋風の「朝食」食べるならこのお店 first appeared on 食べログマガジン.