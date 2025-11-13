昨年は「50-50」達成の伝説の日でも受賞逃す

MLB機構は12日（日本時間13日）、今季最も素晴らしい瞬間を讃える「レジェンダリー・モーメント賞」を発表。ドジャースの大谷翔平投手がポストシーズンのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で記録した3本塁打、10奪三振の大活躍が選ばれた。

大谷は10月17日（同18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で、打者として3本塁打、投手として6回0/3で100球を投げて10奪三振という歴史的な活躍を見せた。

大谷は昨年9月19日（同20日）のマーリンズ戦で6打数6安打、10打点、2盗塁という活躍で、前人未到の「50本塁打＆50盗塁」を軽々と突破してしまった。だが、この活躍でも昨年の同賞は、同僚のフレディ・フリーマン内野手がワールドシリーズ第1戦で放った逆転サヨナラ満塁弾が選ばれていた。

MLB公式X（旧ツイッター）は受賞を発表し、末尾に“The Greatest Sho”と添えて活躍を称えた。同賞は2020年に創設され、ファン投票で決定される。第1回は2020年ワールドシリーズ第4戦にブレット・フィリップス外野手（当時レイズ）が放ったサヨナラ打、2021年はワールドシリーズ第6戦でホルヘ・ソレア外野手（当時ブレーブス）が放った先頭打者アーチ、2022年はアルバート・プホルス（カージナルス）が到達した700号の瞬間、2023年はワールドシリーズ第1戦でアドリス・ガルシア外野手（レンジャーズ）が放ったサヨナラアーチが受賞した。（Full-Count編集部）