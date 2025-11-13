「両手で捕る」意識が邪魔する？ 守備の幅を広げる“片手キャッチ”ドリル

内野守備で重要なのがゴロ捕球。姿勢やボールとの距離感がつかめないなど、悩みを抱える少年少女も少なくないだろう。上達にはバウンドに合わせる技術が欠かせない。全国で指導する“ディフェンスデザイナー”の武拓人さんは解決策として、「片手捕球」のドリルを提案している。

内野手にとって、ゴロをどのタイミングで捕るかは非常に重要だ。理想はショートバウンドやハーフバウンド後のイレギュラーの可能性がないところだが、「両手で捕る」を意識しすぎて動きが止まると、狙ったタイミングで捕球できない可能性が生まれる。

武さんは「捕る瞬間に両手になると、動きが一瞬緩くなることがあります」と指摘。ショートバウンドで捕球しようとしても両手を意識した瞬間に動きが止まり、結果的に捕球が難しいハーフバウンドになってしまうのだ。

そこで、武さんが提案するのが「片手捕球」の練習だ。利き手にボールを持ち、グラブだけで捕球する練習を繰り返す。これによって「グラブを自由に使えるように」なり、ショートバウンドなど狙ったタイミングで捕るための調整力が身につく。

実際の打球に対しても「いけると思ったところは捕りにいく。いけないと思ったら引く」という判断力も養える。この練習を積むことでバウンドを合わせる感覚が体に染み込み、実戦での守備力向上につながる。両手捕球の基本も大切だが、状況に応じた捕球技術を身につければ内野手としての守備の幅は確実に広がるだろう。（First-Pitch編集部）