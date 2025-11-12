¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¡×¡ÈºÌ¡É¹á²»¤ÎÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤¬¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë ¡Ö¿·Æ²²È¤Î°Ç¤¬¿¼²á¤®¤ë¡×¡ÖDNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡óîÆ£µþ»Ò¤È¿åÌîÈþµª¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ìŽ¥¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢55ºÐ¤ÎÊì¡¦¼Ä¸¶Îè»Ò¡Ê¿åÌî¡Ë¤¬¡¢ÁÔÀä¤Ê¥¤¥¸¥á¤ÇÌ¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Ø¤ÎÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤ò·è°Õ¤·¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤Ç25ºÐ¤ÎÊÌ¿Í¡¦¼Ä¸¶¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÇËÌÇ¤Ø¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¼Î¤Æ¿È¤ÎÉü½²·à¡£
¡¡À®À¥¡ÊÇò´äÎÜÉ±¡Ë¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢º»¿¥¡Ê¿·ÀîÍ¥°¦¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿·Æ²´´µ×¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë¤¬·ò»Ê¡ÊÄÅÅÄ´²¼£¡Ë¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¡£Îè»Ò¡á¥ì¥¤¥³¤¬É×¤ÈÌ¼¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢²ÈÂ²¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤ÏÁ´¤Æ¿·Æ²²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Éü½²¤ËÇ³¤¨¤ë¥ì¥¤¥³¤¬º»¿¥¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢º»¿¥¤â¤Þ¤¿¥ì¥¤¥³¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥¤¥³¤¬¸½¤ì¤Æ¤«¤é¡¢°ì½ï¤ËÍ¥Æà¡ÊÂçÍ§²ÖÎø¡Ë¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¼è¤ê´¬¤¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¬¼¡¡¹¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔ¿³¤òÊú¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥ì¥¤¥³¤Ï·ò»Ê¤«¤é»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¯¡£¤ä¤Ï¤ê·ò»Ê¤Ï»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¿¼Ô¤«¤¬·Ù»¡¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¡¢·ò»Ê¤Ëºá¤òÃå¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£·ò»Ê¤ò´Ù¤ì¤ë¤Ù¤¯Î¢¤Ç°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¸¢ÎÏ¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¿·Æ²µÄ°÷¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£·ò»Ê¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿·Æ²²È¤Î°Ç¤òË½¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡£
¡¡¤½¤ÎÊýË¡¤òÃµ¤ë¥ì¥¤¥³¤ËÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥Þ¥ÞÍ§¡¦ËÌ¾òºÌ¡Ê¹á²»¡Ë¤ÎÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤¬¿·Æ²¤Î²È¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î½àÈ÷¤òº»¿¥¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¥ì¥¤¥³¤Ï¡¢¤¢¤ë·è°Õ¤ò¶»¤Ë¿·Æ²Å¡¤ËÀøÆþ¤·¡Ä¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·Æ²²È¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎºÇÃæ¡¢ºÌ¤ÎÌ¼¡¦µ×Èþ¤ÈÉ×¤È¤Î´Ö¤Ë·ì±ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹DNA´ÕÄê½ñ¤¬ÆÍÁ³¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ºÌ¤¬È¾¶¸Íð¤Ë¤Ê¤ë¾×·â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ÇºÇ¸å¤¬¤¹¤´²á¤®¤¿¡£DNA¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óÉ×¤Î¸«¤»ÉÕ¤±¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¤È¡¢ºÌ¤ÎÉ½¾ð¤ÎÉ¿ÊÑ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ø¤ó¡Ë¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿·ÀîÍ¥°¦¤ÎÌò¤¬ºÇ°²á¤®¤ë¡£¥é¥¹¥Ü¥¹´¶¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸µÃ¶Æá¤Ï½Å¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤Î¡©¡¡À®À¥¤Î²áµî¤â´Þ¤á¤Æ¸åÈ¾Àï¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖDNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢Éã¿Æ¤ÏÃ¯¡©¡×¡Öµ×Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¿·Æ²¤µ¤ó!?¡×¡Öµ×Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢º»¿¥¤ÎÃ¶Æá¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö¿·Æ²²È¤¬¥ä¥Ð¤¤¡£¤¢¤ÎÈâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿·Æ²´´µ×¤Î°Ç¤¬¿¼²á¤®¤ë¡£¿·Æ²É×ÉØ¤¬Ç¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï²¿¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£