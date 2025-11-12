まるで斎藤雅樹（元巨人）みたいだ──。

サイドハンドに近いスリークオーターから、右腕をしなやかに振るアングル。身長182センチ、体重84キロの投手らしいシルエット。かつて「ミスター完投」の異名を取り、通算180勝を挙げた巨人の元エースの姿が重なった。あとで知ったことだが、スライダーのように横滑りするウイニングショットを「カーブ」と自己申告する点も斎藤と共通していた。



2026年のドラフト候補、近江の上田健介 photo by Kikuchi Takahiro





【１年秋に148キロをマーク】

近江（滋賀）のエース右腕・上田健介は、早くもプロスカウトが注目する2026年のドラフト候補である。

最高球速は１年秋に計測した148キロ。ただし、２年春に右肩を故障して以降は、最速144キロに留まっている。この右肩の故障は、上田の投球フォームにも大きな影響を及ぼしている。近江の小森博之監督は、苦しい胸の内を明かした。

「上田は右肩のケガをしたことで、腕を振るアングルが下がっていっているんです。こちらからは、あまり『上げろ』と言わないようにして、自然と上がっていくことを願っています」

和歌山ホークスに在籍した中学時代は、右腕を上から叩くような正統的なフォームだった。つまり、往年の斎藤雅樹を彷彿とさせる投球スタイルは、狙ってつくり上げたものではなかった。

今の自分は、本来の自分ではない──。そんな葛藤を抱きながら、上田は右腕を振っているのだろうか。そう想像して本人に話を聞いてみたのだが、その反応はつかみどころがなかった。

「腕の振りのことは、よくわからないです」

自分ではアングルが下がっている自覚がないという。「勝手に下がっていったという感じ？」と聞いてみると、上田は「はい」とうなずいた。今の投球フォームの感触を聞くと、「しっくりきています」と答えた。

今秋、上田を擁する近江は滋賀大会を制し、秋季近畿大会に出場した。10月19日にさとやくスタジアム（奈良）で開催された市尼崎（兵庫）との１回戦。上田が見せたパフォーマンスは、本人のキャラクターと同様につかみどころがなかった。

立ち上がりに先頭打者から２者連続四球を与えるなど、４イニング中３イニングで先頭打者を四球で歩かせた。強いシュート回転のかかったボール球を連発したと思ったら、突如として指にかかった快速球やキレのあるカーブで空振りを奪う。１回に内野ゴロの間に１点を失った以外は、スコアボードに０を並べた。

試合は近江の強打線が火を噴き、９対１で７回コールド。上田は７イニングを投げて、被安打１、失点１で完投。奪三振６、与四死球７という数字が示すとおり、適度な荒れ球が市尼崎打線を苦しめた。試合後、上田は「フォアボールが多くなってしまったんですけど、途中、変化球でストライクが取れるようになってよかった」と振り返っている。

【プロで活躍できる投手になりたい】

目を惹いたのは、やはり指にかかったストレートの球威だった。小森監督は「指にかかった球は質が高いと思います」と評する。

「ポテンシャルはあるんですけど、フィジカル面がまだついてきていないので、バランスが崩れると制球に難が出てしまうんです。でも、体ができてくれば落ち着いてくると思います。肉体的にも人間的にも、まだまだこれからなので」

「人間的にも」という部分に、小森監督は語気を強めたように感じた。話を聞いていても、上田という投手が感覚肌ということは痛切に伝わってくる。

指にかかるボールとかからないボールとでは、どんな違いがあると感じますか？ そう尋ねると、上田は首をかしげて「感覚なんで、あんまりわからないです」と答えた。

ただし、何も考えずに投げているわけではない。この日、荒れ球を立て直すために工夫したことを聞くと、上田は真剣な表情で考え込み、言葉を紡いでくれた。

「カーブを多く投げるようにしました。カーブを投げる時のフォームはいいので、カーブをちゃんと投げられていると、ストレートも自然とよくなっていくんです」

将来、どんな投手になりたいか。最後に上田に尋ねてみた。当然ながら斎藤雅樹の名前は挙がってこず、上田は「プロで活躍できるピッチャーになりたいです」と答えた。参考にしている投手は、とくにいないという。

その後、近江は近畿大会準々決勝で滋賀学園と接戦を演じたものの、１対２で敗れている。ほかの準々決勝の試合内容を考えると、近江が来春の選抜出場校に選ばれる可能性は高そうだ。

心技体で大きなスケールを残す上田健介は、ひと冬越えてどんな姿を見せてくれるのだろうか。「ミスター完投」に近づくのか、それとも新たなアングルを手に入れるのか。無限の可能性を秘めた大器が進化を見せたその時、来年のドラフト戦線はゆっくりと動き始めるはずだ。