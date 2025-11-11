¥É·³¤âÁÀ¤¦Ä¶ÌÜ¶Ì¤¬770²¯±ßÍ×µá¤«¡Ä11Ç¯¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤â¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·üÇ°ÅÀ»ØÅ¦
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤ÉÁèÃ¥Àï
¡¡º£¥ª¥ÕFA»Ô¾ì¤ÇºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤òFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤À¡£2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¸åÈ¾Àï¤Î¼ºÂ®¤Ê¤ÉÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡£ÊÆºÇÂç¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬11Ç¯Áí³Û4²¯¥É¥ë¡ÊÌó616²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÆþÃÄÍ½ÁÛÀè¤È¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤òµó¤²¤¿¡£28ºÐ¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤Î2021Ç¯¤È2022Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÅÀ²¦¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¥«¥Ö¥¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¤¿¡£¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÊÆµÏ¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Î¾¡Íø¹×¸¥ÅÙWAR¤Ï4.5¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¶á2Ç¯´Ö¤Ï¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉÔ°ÂÀâ¤â¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤Ï½øÈ×¹¥Ä´¤Ê¤¬¤é6·î½é½Ü¤Ë¼«ÂÇµå¤ò±¦Â¤ËÅö¤Æ¤ÆÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£3¤«·î´Ö·ç¾ì¤·¡¢78»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¤â23ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.993¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢6·î½é¤á¤ËÅðÎÝ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¡¢Ìô»Ø¤È¾®»Ø¤Î´Ö¤ËµµÎö¹üÀÞ¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¸åÈ¾Àï¤Ï41»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.231¡¢ËÜÎÝÂÇ5¡¢ÂÇÅÀ17¡¢OPS.738¤È¼ºÂ®¤·¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤¬¡¢Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î²ø²æ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¥¹¥é¥ó¥×¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï´°Á´¤Ë¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¹üÀÞ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î4½µ´Ö¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡×¤È¤·¡¢ÉÔÄ´¤ÎÍ×°ø¤À¤ÈÉ¬¤º¤·¤âÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Ìîµå³¦¤Ç4¿ÍÌÜ¤Î5²¯¥É¥ë¡ÊÌó770²¯±ß¡Ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤ä¤äÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÈà¤Ïº£Ç¯¤ÎFA¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇÂç¤Î·ÀÌó¤òÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¤Ï±¦Íã¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²áµî3¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÈà¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¼éÈ÷»ØÉ¸¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¡£Ä¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¾ì¹ç¤Ë¡Öº£¸å¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é¥¤¥È¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Î·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Þ¤¿¤ÏDH¡Ê»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ë¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²¾¤Ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬11Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤Ð39ºÐ¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ËÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ä¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤ä¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤ì¤¿¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤âÂÇ·â¤Ç¤Ï³èÌö¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼Â¦¤Ï5²¯¥É¥ë¡ÊÌó770²¯±ß¡Ë¤ÎÍ×µá¤«¤é»Ï¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤Ï4²¯¥É¥ë¡ÊÌó616²¯±ß¡Ë¤À¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£2202Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó33²¯9300Ëü±ß¡Ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¼õÂú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¥«¥Ö¥¹¤¬Èà¤ò°ú¤Î±¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ê2016Ç¯¤Ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ï¡¼¥É»á¤¬·ë¤ó¤À¡ËµåÃÄµÏ¿¤Î1²¯8400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó283²¯±ß¡Ë¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤·¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë