ÆüÃæÍ§¹¥¤Ë¹×¸¥¡¡Ãæ¹ñ»ÄÎ±¸É»ù¤Î±¨±À¤µ¤ó»àµî¡ÚÆÁÅç¡Û
Ãæ¹ñÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤Ç¿¢ÎÓ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÆüÃæÍ§¹¥¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢ÆÁÅç»Ô½Ð¿È¤ÎÃæ¹ñ»ÄÎ±¸É»ù¡¢±¨±À¤µ¤ó¤¬11·î7Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
87ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
±¨±À¤µ¤ó¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦Î©²Ö¼îÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÁÅç»Ô¹ñÉÜÄ®½Ð¿È¤ÎÃæ¹ñ»ÄÎ±¸É»ù¤Ç¤¹¡£
¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È11·î7Æü¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¨±À¤µ¤ó¤Ï¡¢2ºÐ¤Î»þ¤Ë²ÈÂ²5¿Í¤ÇÆÁÅç¤«¤éµìËþ½£¤Ø°Ü½»¡£
ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¸å¡¢ÆÁÅç»Ô¤ÎÆù¿Æ¤ÈºÆ²ñ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊë¤é¤·¤òÁªÂò¡£
¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¶µ°éÊ¬Ìî¤ÇÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ»Õ¤òÂà¿¦¤·¤¿¤¢¤È¡¢±¨±À¤µ¤ó¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Îº½Çù¤Î¿¢ÎÓ³èÆ°¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅç»Ô¤Î¿¢ÎÓ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¶¨²ñ¤ÎÀßÎ©¤ä¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ¼¼¤Î³«Àß¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆÁÅç¤ÈÃæ¹ñ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¨±À¤µ¤ó¤Î°ä³¥¤Ï°ä¸À¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ö¤Î³¤¤Ë»¶¹ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯9·î¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆÁÅç¤òË¬¤ì¤¿±¨±À¤µ¤ó¡£
¤³¤ì¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÎ¤µ¢¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¡¦¹ñÉÜÄ®¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¾·¤«¤ì¤¿±¨±À¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤«¤é¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±¨±À¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¼ã¤¤¤Î¤Ç´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊ¿ÏÂ¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¢¤È¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤³¤Î2¤Ä¤Î¹ñ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÊ¿ÏÂ¤ÇËö±Ê¤¯¡¢Ê¿ÏÂ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÂ÷¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×