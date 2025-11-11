「お兄ちゃんが帰ってくる♡」その思いを胸に、窓辺でじっと外を見つめていたワンコ。やがて待ち焦がれた姿を見つけた瞬間、喜びがあふれだしたそうです。

嬉しさのあまり見せた行動が可愛すぎると話題になり、記事執筆時点で187万再生を突破。「癒される」「大好きが溢れてる」などのコメントが寄せられています。

【動画：朝、窓際でお兄ちゃんの帰省を待つ犬→喜びすぎてしまい…再会した瞬間の『可愛すぎる行動』】

朝から窓辺で待ち続ける「はる」ちゃん

Instagram『haru_haruchanko』に登場するのは、白柴の「はる」ちゃん。2019年8月生まれの、凛とした美しさが印象的な女の子です。この日は大好きなお兄ちゃんが帰省する日だったそうで、朝から待ちわびている様子を見せていたといいます。

窓辺に座り、外をじっと見つめるはるちゃん。その姿からはまるで「まだかな」と心の声が聞こえてくるよう。静かに待つ背中には、お兄ちゃんを思う健気な気持ちがにじんでいて、キュンとしてしまいます♡

車を見つけた瞬間…！

しばらくして、お兄ちゃんの車を発見したはるちゃん。次の瞬間、尻尾が勢いよく動き出したそうです。まるでプロペラのようにブンブンと回る動きは、喜びの気持ちが溢れ出しているようだったとか。

そのうち尻尾の動きに合わせて、お尻まで左右にフリフリと大きく揺れ始めたはるちゃん。まるで尻尾が体全体を引っ張っているかのような可愛らしさで、見ている人まで笑顔にしてしまうほど。ずっと待っていた分、喜びもひとしおだったのかもしれません。

お兄ちゃんとの再会♡

玄関へと駆け出したはるちゃんは、全身で「おかえり！」と伝えるかのようにお出迎えしたといいます。尻尾とお尻を同時に動かしながら、体全体で喜びを表現するその姿はまさに全力の愛情表現。再会したお兄ちゃんも、思わず笑顔になったことでしょう。

やがてお兄ちゃんの手に甘えながら、うっとりとした表情を見せたはるちゃん。安心したように目を細め、至福のひとときを過ごしていたといいます。待ち焦がれた大好きな人に会えたその瞬間は、見ている人の心まで温かくさせる、幸せいっぱいの光景だったのでした。

投稿には「お兄ちゃんもしあわせですね」「こんな迎え方されたらたまらん」「なんて一途で可愛いんでしょう♡」「尻尾が取れそうｗ」などのコメントが寄せられています。

