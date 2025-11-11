動く犬のおもちゃを見せてみたら、姉犬と弟犬で全然リアクションが違って…？投稿は記事執筆時点で3万4000回再生を突破し、「2匹とも可愛い」「さすがお姉さん！」といった声が寄せられています。

【動画：２匹の犬に『動く犬のおもちゃ』を見せた結果…思った以上に正反対な『まさかの反応』】

姉犬のリアクション

YouTubeチャンネル「いちごミルクぷりんチャンネル 【トイプードル&マルプー&ゴールデンレトリバー】」に投稿されたのは、トイプードルの「いちご」ちゃんとマルチーズ×トイプードルのMIX犬「ミルク」くんに動く犬のおもちゃを見せてみた時の反応です。飼い主さんは2匹が怖がると予想していたのですが…？

なんとお姉さん犬のいちごちゃんは、犬のおもちゃが目の前で鳴いたりトコトコ歩いたりしても、全く動じていなかったとか。おもちゃが接近しても、迷惑そうに避けるだけ。

そして犬のおもちゃが鳴いたり動いたりし続けていると、いちごちゃんは鼻先でどついたり吠えたりして、「うるさいよ！」と怒り始めたとか。まさかお説教までするとは…！強気な姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

弟犬のリアクション

一方、弟犬のミルクくんはどんな反応だったのかというと、飼い主さんが想像していた以上にビビりまくりで、おもちゃに全く近寄れずにいたそう。

そしていちごちゃんがおもちゃに吠えている間にサッと逃げ出したかと思うと、椅子の陰に隠れてしまったミルクくん。「なに！？あの生き物」と言わんばかりの不安そうなお顔が、守ってあげたくなるほど愛らしいです。

正反対すぎる2匹が面白い！

しばらくするとおもちゃの動きが止まったので、ミルクくんは勇気を出して近寄り、クンクンと匂いを嗅ぎ始めたとか。しかし再びおもちゃが動き出すと、ビビッてソファの上に避難。するといちごちゃんがミルクくんを守るように、おもちゃに立ち向かったそうです。

一生懸命に吠え、おもちゃが迫ってきた時には伏せたまま後ずさりするという技を披露し、怯むことなく戦い続けるいちごちゃん。そしてソファの上から戦いを見守り、「頑張れ～」と応援するだけのミルクくん。2匹の正反対すぎるリアクションは、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「いちごちゃん、頼りになる」「守ってるんだね。優しい」「ミルク君のビビリ具合！笑」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「いちごミルクぷりんチャンネル 【トイプードル&マルプー&ゴールデンレトリバー】」には、いちごちゃん＆ミルクくん＆ゴールデンレトリバー「ぷりん」くんの可愛い姿や愉快な日常が投稿されているので、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「いちごミルクぷりんチャンネル 【トイプードル&マルプー&ゴールデンレトリバー】」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。