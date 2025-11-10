「トイレ用」「お風呂用」など、洗剤だらけでどれを使えばいいか迷子になっているのなら、発想の転換を。「掃除が苦手な人ほど、洗剤を減らすことで劇的にラクになるんです」と話すのは、「汚部屋さん大歓迎」のハウスキーパーとして活動するクリンネスト1級のななだよさん。ここでは、洗剤選びの迷いをなくし、気づいたときにサッと掃除できる仕組みづくりについて解説します。

掃除が苦手な人ほど、洗剤が多いと余計に迷う…

「トイレ用」「お風呂用」「キッチン用」「鏡用」「床用」…と、気づけば洗剤だらけ。私もハウスキーパーになる前はどれを使えばいいかわからず、使いきれないまま放置してしまうことがよくありました。そんな“洗剤ジプシー”状態になっている人、多いのではないでしょうか？

【写真】掃除道具はいつでも手に取れる場所に

掃除をラクにするために大事なのは、洗剤をたくさんもつことではなく「迷わず動ける仕組み」をつくることなんです。場所ごとに「これさえあれば大丈夫」という洗剤セットを決めておくと、毎回考えなくても手が動くようになります。

・トイレ：スプレー洗剤

・お風呂：お風呂用洗剤

・キッチン：食器用洗剤＋アルコールスプレー

・床：フローリング用ウェットシート

上記くらいで十分です。どこでもすぐ掃除できる環境ができると、「やる気が出たときにまとめてやる」ではなく「気づいたときにサッとやる」に自然とシフトできます。

プチ掃除を習慣づけてキレイをキープ

「掃除しなきゃ」と、気合いを入れてやるスタイルは続かないもの。

たとえば「トイレ掃除用スプレーを目につく場所に置いておく」「お風呂上がりに浴槽掃除をする」「食後にテーブルをアルコールスプレーでふく」など、ついでに掃除する流れができれば、家がキレイな状態をキープしやすくなります。

また、何回か掃除をしているうちに時間配分もわかってくるので「出かけるまで5分あるからトイレ掃除だけしよう」など、プチ掃除の習慣がつくようになります。

洗剤を減らすと「考えること」が減り、ラクになる

洗剤が多いと、「どれを使おう」「どこに置いたっけ」といった思考が毎回発生します。逆に、種類を減らせば使うものが固定され、思考ゼロで手が動きますし、収納スペースもスッキリして出し入れも簡単になります。

「選ぶ・探す・しまう」の手間を減らすことが、掃除の習慣化につながるんです。

「たくさんの洗剤をもつ＝ちゃんとしている」と思い込んで、結局洗剤迷子になってしまうのは考えもの。むしろ、最小限のアイテムで気づいたときに掃除をする方がずっと現実的で、キレイをキープしやすくなります。

洗剤を減らすことは、自分へのプレッシャーを減らすことでもあります。まずは、「買いたす前に、今ある洗剤を使いきる」から始めてみませんか？