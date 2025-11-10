にし阿波の花火 3万5000人を魅了【徳島】
全国の花火師が技術を競う大会「にし阿波の花火」が、三好市と美馬市にまたがる県西部健康防災公園で11月8日に開かれ、夜空に広がる大輪の花に3万5000人が酔いしれました。
■にし阿波の花火
（来場者は）
「とても花火が綺麗と父から聞いていて楽しみです」
「初めてなので楽しみです」
午前11時の開場とともに、この日を心待ちにしていた人たちが続々と入場します。
来場者は、県内外から約3万5000人。
辺りが暗くなり始めた午後6時。
■ドローンが夜空に描く
花火に先立ち、1300機のドローンが夜空に絵や文字を描きました。
そして、花火の打ち上げです。
「にし阿波の花火」は、全国の花火師が花火の出来栄えを競う大会で、今回で4回目。
西日本最大級の、約2万発が打ち上げられます。
■夜空いっぱいの花火
競技には11の業者が参加し、尺玉とスターマイン、2種類の花火で美しさを競いました。
準優勝 長野県の伊那火工堀内煙火店 寒夜～見上げてごらん夜の星を～
優勝 長野県の信州煙火工業 春雷～春の訪れ～
（来場者は）
「すごく綺麗でびっくりしました」
「距離が近いから音が大きく印象に残りました」
「にし阿波の花火、最高でした」
グランドフィナーレは色とりどりの花火が次々と打ち上げられ、夜空を覆いつくす圧巻の光景で締めくくられました。