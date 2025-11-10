ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿75¡óÂç¸ºÊð¡¡µå±ã½Ð¾ì¤âÄË´¶¤·¤¿¡È¸½¼Â¡É¡Ä35ºÐ¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿2Ê¸»ú
¥í¥Ã¥Æ¢ª³ÚÅ·¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿º£¹¾ÉÒ¹¸»á¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ç14Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿º£¹¾ÉÒ¹¸»á¤Ï¡¢2015Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¡¢3Ç¯·ÀÌó¤Ç³ÚÅ·¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿2018Ç¯¤Ë¤Ï127»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼«¿È5Ç¯¤Ö¤ê¤Îµå±ã½Ð¾ì¤ÈÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¥ª¥Õ¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯Êð2²¯±ß¤«¤é¸º³ÛÀ©¸Â¡Ê1²¯±ß°Ê¾å¤Ï40¡ó¡Ë¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë75¡ó¸º¤È¤Ê¤ë5000Ëü±ß¤Ç¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¢¤½¤ì¤Ï¡¢3Ç¯²ÃÌ£¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£1Ç¯Æ¯¤¤¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£º£¹¾»á¤¬²ù¤·¤½¤¦¤Ë¸ý¤ò³«¤¯¡£¿·Å·ÃÏ1Ç¯ÌÜ¤Ï²ø²æ¤Ç½ÐÃÙ¤ì89»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Íâ2017Ç¯¤âÁê¼¡¤°¸Î¾ã¤Ç51»î¹ç¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¸åºÇ¾¯¤Î½Ð¾ì¿ô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Éª¤Î²ø²æ¤â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤«¤é´¶³Ð¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2018Ç¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡£6·î¤«¤é¤Ï4ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢Æ±·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.303¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï4¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤ÆÂÇÎ¨.276¡¢ËÜÎÝÂÇ¤â4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2·å10ËÜ¤ò¿ô¤¨¡¢116°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÂç¸ºÊð¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÂ¾µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤íÁêÃÌ¤â¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤È¤«¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤É¤¦¤À¤í¤¦¤È¡£¤³¤³¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ°ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤Î·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÈFAÀï»Î¡É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¾Ç¤ê¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¹¾»á¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Èº£¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¸ºÊð¤ò·Ð¤Æ¡¢35ºÐ¤ÇÇØ¿å¤Î³Ð¸ç¤ÇÄ©¤ó¤À¥×¥í18Ç¯ÌÜ¤Î2019Ç¯¡£¥ª¥Õ¤«¤éµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÁ°Æü¤Ë±¦ÌÜ¤ÎÉÔÄ´¤òÈ¯¾É¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë