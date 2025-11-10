部屋の中を子猫が超高速で動き回っていて…？まるで忍者かイリュージョンのような動きをする驚きの光景は72万5千回を超えて表示され、2万9千件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『部屋の中を元気に走り回る子猫』を撮影した結果…】

あなたには見えますか？

X（旧Twitter）アカウント『@Pukuri_cat』に投稿されたのは、茶トラ模様の子猫の「ミク」ちゃん（「ミキュ」っと鳴く男の子）が家の中で元気に動き回っている様子です。この日飼い主さんは、元気いっぱいに走りまわっているミクちゃんをカメラで撮影しようと試みられたのだそうです。

ところが、あまりにもミクちゃんの動きが速すぎたため、撮った写真を確認してみると、そこにはミクちゃんらしき「残像」しか写っていなかったのだとか。画像の右側に、かろうじて茶トラの子猫らしき生き物がいることは確認できるものの、ミクちゃんはほぼ透明になっていたといいます。子猫のあり余るパワーが生み出した、奇跡の1枚となったのでした。

3匹で暮らす楽しい日々

ミクちゃんは、他に「ぷくり」ちゃん（ぷっくり丸い女の子）と、「ポッケ」ちゃん（ポケーっとしている茶トラの男の子）という2匹の同居猫ちゃんたちと一緒に、毎日楽しく生活しています。3匹がタワーに集結している様子は、見ているだけで気持ちを和ませてくれます。

ミクちゃん、ぷくりちゃん、ポッケちゃんたちの自由でマイペースな日常の姿は、これからもたくさんの人々を癒し、笑顔にし続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@Pukuri_cat』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「見えた！w」「うっすらと茶トラっぽいのが見えるので合ってる？w」「残像さえもかわいいw」「走り回っていたのかなw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Pukuri_cat」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。