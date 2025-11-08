Ì¾Í¥¡¦Äé¿¿°ì¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¤È»×¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤ÎÍ×Ë¾¤È¤Ï¡©¡¡¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç18Ç¯¤Ö¤ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î²÷µó¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù ¡ÚÂÐÃÌ¡ÛÄé¿¿°ì¡ß»°Âð¾§¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
ÇÐÍ¥¡¦Äé¿¿°ì»á¡Ê±¦¡Ë¤È±Ç²è´ÆÆÄ¡¦»°Âð¾§»á¡Êº¸¡Ë¤¬¤Ä¤²µÁ½Õ¤ÎÌ¾ºîÃ»ÊÔ¤Î±Ç²è²½¤ËÄ©¤ó¤À
¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿±Ç²è¡Ø¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¤ä¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¡¦»°Âð¾§»á¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¤¬¡¢11·î£·Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤À¡£
Æ±ºî¤Ïº£Ç¯¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âè78²ó¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤ÆºÇ¹â¾Þ¡Ê¶âÉ¿¾Þ¡Ë¤È¥ä¥ó¥°¿³ºº°÷¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦²÷µó¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
Ì¡²è²È¡¦¤Ä¤²µÁ½Õ¤Î¡Ø³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡Ù¡Ø¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿µÓËÜ²È¤ÎÍû¡Ê¥¤¡Ë¤¬¡¢Î¹Àè¤Î½É¤Ç½É¼ç¡¦¤Ù¤óÂ¤¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó»á¤¬µÓËÜ²È¤ÎÍû¤ò±é¤¸¡¢Î¹Àè¤Ç½Ð²ñ¤¦¡Ö¤Ù¤óÂ¤¡×¤òÄé¿¿°ì»á¤¬±é¤¸¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±ºî¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Î»°Âð»á¤È½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄé»á¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀã¿á¤¤¹¤µ¤ÖÃÏ¤Î¤ª¤ó¤Ü¤í½É¤Î½É¼ç¡¦¤Ù¤óÂ¤¤ò±é¤¸¤¿Äé¿¿°ì»á
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê¿·¤·¤¤¸ÅÅµ¡Ë¡×¡Û
¡½¡½¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÆüËÜ±Ç²è¤¬ºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë18Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²÷µó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï¡©
»°Âð¾§¡Ê°Ê²¼¡¢»°Âð¡Ë¡¡¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï20Âå¤Îº¢¤Ë¼«Ê¬¤¬½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½2012Ç¯¤Î¡ØPlayback¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£
»°Âð¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¹â¾Þ¤È¤¤¤¦¡¢ºîÉÊ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÇÐÍ¥¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æºî¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤ò¡©
»°Âð¡¡¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê¿·¤·¤¤¸ÅÅµ¡Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ä¤²ºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡©
»°Âð¡¡Âç³Ø»þÂå¤ËÀèÇÚ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±»þ´ü¤Ë»³²¼ÆØ¹°´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Î½É¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤Ä¤²¤µ¤ó¸¶ºî¤Î±Ç²è¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¿¨¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬±Ç²è²½¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î2ºî¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏºîÉÊ¤ÎÁ°È¾¤¬²Æ¤Ç¡Ø³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡Ù¤¬¸¶ºî¡¢¸åÈ¾¤¬Åß¤Ç¡Ø¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1ËÜ¤Î±Ç²è¤Ç¤Õ¤¿¤Ä¤Îµ¨Àá¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¸¶ºî¤Î±ÇÁü²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢´ë²è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»£±ÆÁ°¤Ë¥»¥ê¥Õ¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤ì¤¿ÍýÍ³¡Û
Àã¿á¤¤¹¤µ¤ÖÃÏ¤Î¤ª¤ó¤Ü¤í½É¤Î½É¼ç¡¦¤Ù¤óÂ¤¤ò±é¤¸¤¿Äé¿¿°ì»á
¡½¡½Äé¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤²ºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡©
Äé¿¿°ì¡Ê°Ê²¼¡¢Äé¡Ë¡¡¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³¨ÊÁ¤«¤é¤Ï°Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤ÈÊª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¡Ê¤Ä¤²ÀèÀ¸¤Ï¡Ëº¬¤Ã¤³¤¬ÌÀ¤ë¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ç¡£
µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤â¡¢¡Ö´ñÌ¯¤ÊÏÃ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òËÍ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡©
Äé¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Îº³ºÙ¤ÊÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ë±¢¤ÈÍÛ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÀ¶Ë·ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¾®ÄÅ°ÂÆóÏººîÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤´¶³Ð¤ÎºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»°Âð¡¡ËÍ¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï»£±Æ¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î´¶ÁÛ¤òº£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â´ÆÆÄ¤¬Äé¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
»°Âð¡¡Äé¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¡Ö¤Ù¤óÂ¤¡×¤Ã¤Æ¡¢¸¶ºî¤Ç¤ÏÊÐ¶þ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯Îð¤âÉÔ¾Ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤ÏÃ¯¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Á´Á³»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤ÇÄé¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤½¤Î±Ç²è¤ò¤¹¤´¤¯¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äé¤µ¤ó¤Ë¤»¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡¢¤È¡£·ë²Ì¡¢Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ²ò¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¼ºÎé¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Äé¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£´ÆÆÄ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¤ÇËÍ¤¬ÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ö´ÆÆÄ¡¢ºîÉÊ¤Î¾±ÆâÊÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï´ØÀ¾¿Í¤À¤·¡¢ÅìËÌ¤ÎÊý¸À¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢"¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ"¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸¶ºî¤Î¡Ö¤Ù¤óÂ¤¡×¤Ï¶¯Îõ¤Ê¾±ÆâÊÛ¤ÇÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Äé¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¡Ö¥¬¥Á¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÞ¤¤¤ÇÊý¸À»ØÆ³¤Î¥Æ¡¼¥×¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢Êý¸À¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤¿¡©
Äé¡¡±ÇÁü¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ËÜÈÖ¤Î3ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¥·¡¼¥ó¤ò³Ð¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹Âæ»ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é³Ð¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï»£±ÆÁ°¤ËÁ´ÉôÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤ÎÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤È¡¢Äé¤µ¤ó¤Î¾±ÆâÊÛ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤ª¤«¤·¤ß¤â¡¢ËÜºî¤ÎÌÌÇò¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»°Âð¡¡¤Ä¤²¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤â¡¢Î¹Àè¤ÇÊ¹¤¯Êý¸À¤ËÌÌÇò¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤Ç¤½¤ì¤¬¤ä¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¸¶ºî¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ÎÌò¤ò´Ú¹ñ¤Î½÷À¤ËµÓ¿§¡Û
¥¹¥¤¥¹¡¦¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤Î´ÆÆÄ¡¢»°Âð¾§»á
¡½¡½¸¶ºî¤Ç¤ÏÃËÀ¤À¤Ã¤¿Î¹¿Í¤ò¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï½÷À¡¢¤·¤«¤â´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Ð°Þ¤Ï¡©
»°Âð¡¡¿ôÇ¯Á°¤Ë³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥·¥à¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¡¢¤³¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¸¶ºîÄÌ¤ê¤ËÆüËÜ¤ÎÃËÀ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¹É®¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¹ñÀÒ¤âÀÊÌ¤â°ã¤¦¤±¤É¡¢¡Ö¤â¤·¥·¥à¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é......¡×¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤¿½Ö´Ö¡¢°ìµ¤¤Ë½ñ¤¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÈà½÷¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Äé¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢ÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
Äé¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¥·¥à¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤¾¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤ÊÊÑ¤Ê¥ª¥ä¥¸¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½É¤Ê¤ó¤Æ¡¢½÷À¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÕ¤ÇÆ¨¤²¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»°Âð¡¡¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¤¤Ã¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³°¤â¶Ë´¨¤À¤±¤É¡£
Äé¡¡¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ï°ìÈÕ¤É¤³¤í¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¿Çñ¤â¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¿Í´ÖÀ¤Ï¡¢¥·¥à¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ê¡¢Èà½÷¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»°Âð´ÆÆÄ¤¬È¯¸«¤·¤¿¤Ä¤²ºîÉÊ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡Û
µÓËÜ²È¤ÎÍû¡Ê±¦¡¢¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤Ù¤óÂ¤¡Êº¸¡¢Äé¿¿°ì¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤´ñÌ¯¤Ê¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡½¡½¤Ä¤²ºîÉÊ¤Î±ÇÁü²½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÆ±»þ¤Ë¡¢¤Ä¤²ºîÉÊ¤ÏÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤ÄÊ·°Ïµ¤¤ò¤¤¤«¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë±ÇÁü²½¤Ë¤Ïº¤Æñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤â¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»°Âð¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é£±ºý¤ÎËÜ¤¬ºî¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âËÍ¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥Þ¤«¤é¥³¥Þ¤Ø¡¢¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥Ú¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¡¢¾ï¤Ë¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¤Í¤¸¼°¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥³¥Þ¤È¥³¥Þ¤Î´Ø·¸À¤ËÂç¤¤ÊÈôÌö¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¸¶ºî¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Êª¸ì¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊºîÉÊ¤Ç¤â¡¢³¨¤Î¶ù¡¹¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ã¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬±ÇÁü²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥«¥Ã¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¡¢¥·¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤ï¤¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¤ÎÅ¸³«¤Ç¤â¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
»°Âð¡¡ÌÌÇò¤¤±Ç²è¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤Ù¤óÂ¤¡×¤òàÊÑ¤Ê¿Íá¤È¤·¤Æ»£¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»°Âð´ÆÆÄ¤Ï¡¢»³¤ÎÃæ¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»£¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äé¡¡ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡ÖÄé¿¿°ì¤¬¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¡¢±Ç²è¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤Ï¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤Ù¤óÂ¤¡×¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤Û¤Ü¶á½ê¤Î¿Í¤À¤±¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢µ®½Å¤µ¤ò¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±Ç²è¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Â¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
»°Âð¡¡²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¡¢´ÖÈ´¤±¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤²¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤â¤Þ¤¿¤·¤«¤ê¤Ç¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æü¾ï¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¸À¸ì²½¤Ç¤¤º¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¾ð¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤²¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÍ¼«¿È¡¢ËÜºî¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎËº¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»Äé¿¿°ì¡Ê¤Ä¤Ä¤ß¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë¡¡
1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¡ØÃÆ´Ý¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±Ç²è¡ØALWAYS »°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡Ù(05Ç¯)¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Û¤«¹ñÆâ¤Î±Ç²è¾Þ¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¡£±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë »¦¤µ¤Ê¤¤»¦¤·²°¡Ù(21Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤ªÁ°¤Îºá¤ò¼«Çò¤·¤í¡Ù(23Ç¯)¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ç³èÌö¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥ä¡Ù¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¤È4ËÜ¤Î±Ç²è¤Î¤Û¤«ÉñÂæ¡Ø¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡»»°Âð¾§¡Ê¤ß¤ä¤±¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë¡¡
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£±Ç²èÈþ³Ø¹»¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥¹½éÅù²Ê½¤Î»¡¢°ì¶¶Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡£Ä¹ÊÔ±Ç²è¡ØPlayback¡Ù(2012Ç¯)¤¬¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¡£¡Ø¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù(22Ç¯)¤Ç¤ÏÂè72²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¥¨¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥ºÉôÌç¡¢¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù(24Ç¯)¤Ç¤ÏÂè74²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¥Õ¥©¡¼¥é¥àÉôÌç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤«À±Ìî¸»¡ÖÀÞ¤ê¹ç¤¤¡×¤Î£Í£Ö¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤±ÇÁüÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£
¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¡¡
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§»°Âð¾§¡¡
¸¶ºî¡§¤Ä¤²µÁ½Õ¡Ö³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡×¡Ö¤Û¤ó¤äÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡×¡¡
½Ð±é¡§¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡¢Äé¿¿°ì¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢郄ÅÄËüºî¡¢º´Ìî»ËÏº¡¢ÀÆÆ£ÍÛ°ìÏº¡¢¾¾±º¿µ°ìÏº¡¢ÂÎ©ÃÒ½¼¡¢ÇßÁ¥°Ô±Ê¡¡
11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¥·¥ã¥ó¥Æ¡¢¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¡¡
©2025¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®»³ÅÄÍµºÈ¡¡»£±Æ¡¿ºç ÃÒÏ¯