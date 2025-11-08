【2列目サンシェードを全車標準化】ホンダ・オデッセイを一部改良して発売 日本初投入の新色を上位グレードに追加
ホンダ・オデッセイを一部改良
ホンダは上級ミニバンの『オデッセイ』を一部改良し、11月7日に発売した。
オセッデイは、ホンダ独自の超低床プラットフォームによる3列シートの広々とした室内空間と風格あるスタイリング、そして2モーターハイブリッドシステムの『e:HEV』による優れた燃費性能と力強い走行性能が特徴の、ホンダの上級ミニバンモデルである。
ホンダ・オデッセイe:HEVアブソルートEXブラックエディション ホンダ
今回の一部改良では、全グレードで『2列目大型ロールサンシェード』を標準装備化した。
また、日本初投入となる新しいボディカラーとして『ダイヤモンドダスト・パール』をe:HEVアブソルートEXブラックエディションに追加設定するなど、各タイプのカラーラインナップを一部変更した。
改良新型ホンダ・オデッセイの価格は508万6400円（e:HEVアブソルート）から、545万500円（e:HEVアブソルートEXブラックエディション）となる。また、ダイヤモンドダスト・パールは6万6000円高、プレミアムヴィーナスブラック・パールは4万4000円高となる。