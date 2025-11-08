ホンダ・オデッセイを一部改良

ホンダは上級ミニバンの『オデッセイ』を一部改良し、11月7日に発売した。

【画像】改良新型ホンダ・オデッセイのディテール 全16枚

オセッデイは、ホンダ独自の超低床プラットフォームによる3列シートの広々とした室内空間と風格あるスタイリング、そして2モーターハイブリッドシステムの『e:HEV』による優れた燃費性能と力強い走行性能が特徴の、ホンダの上級ミニバンモデルである。



ホンダ・オデッセイe:HEVアブソルートEXブラックエディション ホンダ

今回の一部改良では、全グレードで『2列目大型ロールサンシェード』を標準装備化した。

また、日本初投入となる新しいボディカラーとして『ダイヤモンドダスト・パール』をe:HEVアブソルートEXブラックエディションに追加設定するなど、各タイプのカラーラインナップを一部変更した。

改良新型ホンダ・オデッセイの価格は508万6400円（e:HEVアブソルート）から、545万500円（e:HEVアブソルートEXブラックエディション）となる。また、ダイヤモンドダスト・パールは6万6000円高、プレミアムヴィーナスブラック・パールは4万4000円高となる。