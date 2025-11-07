ちとせグループと2023年から共同で進めてきた「ちとせメソッド」

DeNAは7日、ちとせグループと2023年から共同で進めてきた腸内環境データに基づく選手サポート「ちとせメソッド」に関する記者発表会を行った。ちとせグループが長年培ってきた腸内細菌叢の研究知見をもとに、DeNAの選手ひとりひとりの体質や食習慣に合わせて最適な食事設計を行い、パフォーマンス向上をサポートするもの。木村洋太社長や、ちとせグループの藤田朋宏代表らが登壇し、サポート内容や成果を紹介した。

本取り組みでは、選手たちの体内に棲む微生物、腸内細菌叢のデータをもとに食事や生活習慣を個別最適化することで、体組成、コンディション、食習慣の各面でパフォーマンス向上の成果を確認。今回の成果は、すでに高いレベルで競技を行うトップアスリートにとっても、腸内環境へのアプローチが身体能力とパフォーマンスのさらなる向上に寄与することを示している。

球団管理栄養士の全体設計に、ちとせグループの腸内細菌叢視点での個別最適提案を重ね、食材・補食・摂取タイミングを選手ごとに調整して現場へ反映させた。そのほか、球団メニューの監修を行い、横浜スタジアムおよびファーム施設「DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA」内の選手食堂で提供している。

今季サポートを受けた松尾汐恩捕手は「今までは自分の食べたいものを中心に食べていましたが、キノコ類や海藻類食材などを意識して食べる習慣をつけるようになりました。その結果、腸内の調子や翌日の体調が変わったと感じているので、これからもこの食生活を続けていきたいと思います。本当にこの1年間は体調がとても良く過ごせました。食生活を変えた影響もあると思いますし、良いコンディションで試合に臨めたと感じています」と実感していた。（Full-Count編集部）