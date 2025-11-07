お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）小木博明（54）が6日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。FA（フリーエージェント）となったカブス今永昇太投手（32）の去就について言及した。

小木が「今永選手がFAなんでしょ？ ドジャース行くとかっていう話もあるんでしょ？ 行ってほしくないんだよね、俺の気持ち的には」と切り出した。

矢作から「何で？」と聞かれ、小木は「日本人が多すぎる」と指摘。2年連続世界一となったドジャースには今季、大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の日本人3選手が在籍した。

小木は続けて「何か嫌やじゃない？ 日本人が多いの、チームに。本当は1人か2人でいいなと思うんだよな。3人でも多いなと思うもんな、ドジャース、俺」と私見を披露。矢作が「俺も嫌な理由が1個あって、日本人だらけになると、ドジャースがちょっとアメリカで嫌われそうな気が」と同調すると、小木は食い気味に「一緒！ 一緒じゃん！」と大声を張り上げた。

小木は「今永選手が来て、4人になったら、もうたたかれると思うよ？ さすがに」と推察。矢作は「アメリカ人ってアメリカが強いものが好きじゃん。そもそも」と語り、ゴルフのLPGA（全米女子プロゴルフ協会）を例に出した。LPGAの賞金ランクに約10年前は韓国人選手が占めていた時代があり「ちょっと引いているわけよ。今は日本人が占めてるの。ちょっと引いてる。アメリカってアメリカ人が強いものが好きだから」と語った。