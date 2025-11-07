【天使が2人】双子の赤ちゃんを両腕で包む奇跡の抱っこ！全親が羨んだ愛情の光景に1.5万人が感動【ママリ】

幸せの瞬間、双子ちゃんの両腕抱きに1.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、めけこ2m🦖×🦕双子(@mekeko87)さんが投稿したかわいい双子ちゃんの写真です。双子の赤ちゃんを両腕で一度に抱っこしてあげられるのは、身体が小さな乳幼児の時期だけかもしれません。この貴重な時期を思い出に残すため、両腕抱きをした姿の写真を撮ってもらったそうです。幸せいっぱいの素敵な写真をごらんください。

©mekeko87

双子育児の醍醐味の両腕抱き🤱



すぐに出来なくるんだろうなぁ。

寂しいなぁ。愛おしいなぁ。

ママの腕の中にそれぞれすっぽり収まっている姿が、かわいすぎてたまりませんね。これから成長していくにつれて、ずっしりと重くなっていき、じっとしていないお転婆な時期もやってきます。このように写真で記録を残していくと、振り返ることができていいですね。



この投稿には「かわいい宝物を一度に2人授かるなんて素晴らしいこと」「記念になりますね」「愛しいシンメトリー」などのリプライが上がっています。また、双子の先輩ママの経験談や励ましなども寄せられており、とても温かいリプライの場となっていました。



この写真はフォトグラファーのchihiさんが撮影したもの。chihiさんはインスタグラム(@chihi_film)にて撮影された写真の一部を公開しています。愛が溢れる写真から幸せが伝わってくるような投稿でした。

わかりすぎ…赤ちゃんの神写真が「人に見せられない」理由に8.8万いいね「うちもこれです」「他人事じゃない…！」

せっかく撮れた赤ちゃんの最高の笑顔！でも、その背景には高確率で「パンツ一丁の夫」が写り込んでいる…！ これでは、可愛い写真を家族や友人にシェアしたくても、ためらってしまいますよね。家にいる時のリラックススタイルとはいえ、写真に写り込むとなると話は別です。

夫がパンツ一枚でベビと触れ合うせいで、最高のベビの笑顔が撮れても必ずパンツの男が写り込んでる

この投稿には8.8万件を超える「いいね」が集まり、「めちゃくちゃわかります！」「うちもこれです」「他人事じゃない…！」といった共感の声が殺到。さらに「すまないと思っている」「耳が痛い😇」といったパパたちからの（反省？）コメントも寄せられました。



他にも「背景に散らかった部屋が…」「自分のすっぴんが…」など、子どものベストショットが”お蔵入り”になる理由は様々あるようです。子どもの表情だけに集中していると、背景に思わぬものが写り込んでいることも。これもまた、子育て中の微笑ましい（？）あるあるなのかもしれませんね。



緊急時に役立つ子どものおむつ。子育て中はもしものときのために覚えておきたい、思わぬアイデアでした。

「みんな見て」生後19日のピースサインに3.1万いいね

ご紹介するのは、ひよこ🐤3y 0y(@hiyoko202201)さんの投稿です。子育てをしていると大変なこともありますが、お子さんの愛しい瞬間もたくさん見られますよね。



ひよこさんは「みんな見て」と生後19日の息子のピースサインを投稿しました。新生児の、柔らかくもはっきりとしたピースにメロメロです。

©hiyoko202201

みんな見て

生後19日新生児の✌️

ピースサインは、グーチョキパーの中でも一番難しいように思いますが、はっきりとしたピースサインになっていますね。生後19日の息子さんの手は柔らかそうで、ピースサインも相まってこちらまでほんわかと幸せな気持ちになります。



この投稿には「新生児ちゃんのピース✌️に癒されました」「大きな写真にして額縁入れて飾りましょ」といったコメントが寄せられていました。これからのひよこさん家族に幸せを運んでくれそうな優しいピースサインに、思わず胸が温かくなる素敵な投稿でした。

