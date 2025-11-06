ESSEonlineに掲載された記事のなかから、11月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

美肌のカギは食生活から！「腸年齢は肌年齢」と話すのは、小林メディカルクリニック院長の小林暁子さん。腸の状態が肌や全身の健康、自律神経にも直結するのだそう。腸の調子を整え、ピカピカの肌と元気な体をキープするための食事のルールを、朝食やおやつなどのポイントごとに5つ教えてもらいました。

※記事の初出は2024年11月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

【Rule1】朝食は“食物繊維”を意識してとる

朝食は和食ならご飯にみそ汁、納豆などで食物繊維をたっぷり。

「和食のときもパンのときも、季節のフルーツを添えています。時間がないときも、しっかりかんで食べるようにすると消化がよくなり、腸の働きもアップ！」

【Rule2】“発酵食品”で腸の“善玉菌”を増やす

朝食にはみそ汁や納豆、漬物、ヨーグルトなどで発酵食品をとり、腸の善玉菌を増やします。「洋食でみそ汁を飲まないときは、野菜のドレッシングやディップにみそを加えることもあります」

【Rule3】おやつは“かみごたえのあるもの”をチョイス

食事と食事の間におなかがすいたときは、ドライフルーツやナッツなど、かみごたえのあるおやつを。「よくかんで食べると、自律神経が安定。仕事に集中しすぎて疲れたときなどの気分転換にもなり、その後の作業がはかどります」

いただきもののジュースに溶かしたゼラチンを加え、ゼリーにすることも。「ドリンクより満足感があり、タンパク質もとれます」

【Rule4】“栄養バランス”は“1日のトータル”で考える

朝と昼で食物繊維は十分とれますが、タンパク質が不足しがちに。「そこで、夕食はタンパク質を優先。肉や魚なら、外食のときでもとりやすいんです。1日のトータルで栄養バランスがとれていればよしとしています」

【Rule5】ストイックになりすぎず、人との食事を楽しむ

食事を楽しく食べれば、セロトニンなどの幸せホルモンが増え、腸も元気に。「栄養バランスが崩れる…などネガティブに考えず、外食も楽しみます。胃腸が疲れたら翌日は野菜たっぷりのスープにするなど、前後で調整を」