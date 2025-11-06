新規描き下ろしイラスト！HIPSHOP『ドラゴンボールZ』アンダーウェア 第4弾
日常を鮮やかに彩り楽しく過ごせるアイテムを展開するブランド【HIPSHOP(ヒップショップ)】が、世界中で愛されるアニメ『ドラゴンボールZ』とコラボレーション！
待望の第四弾として、人造人間たちとの死闘を繰り広げた「セル編」より、全て新規描き下ろしイラストの12ラインナップが登場します。
2025年11月14日(金)より、HIPSHOP各店、公式オンラインストアなどで発売されます。
HIPSHOP『ドラゴンボールZ』アンダーウェア 第4弾
価格： ADULT SIZE 各2,800円(税込) ／ KIDS SIZE 各2,500円(税込)
発売日：2025年11月14日(金)
予約開始日：2025年11月7日(金) ※HIPSHOPオンラインストアのみ
販売店舗：HIPSHOP各店、HIPSHOP公式オンラインストア、ZOZOTOWN、Rakuten ONLINE STORE
“DRAGON BALL Z Series”に待望の第4弾が登場し、全36種類にパワーアップ！
アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。
隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適です☆
DRAGON BALL Z Series 4th Edition (ADULT)
価格：各2,800円(税込)
サイズ：M(ウエスト76〜84cm)、L(ウエスト84〜94cm)、LL(ウエスト94〜104cm)
「セル編」に登場する12ラインナップが、全て新規描き下ろしイラストで登場！
Z戦士たちを苦しめた人造人間たちや、未来から来た「トランクス」など、エピソードを代表するキャラクターが揃います。
ラインナップ：「人造人間16号」「人造人間17号」「人造人間18号」「人造人間19号」「人造人間20号」「第一形態セル」「パーフェクトセル」「トランクス」「超サイヤ人トランクス」「超サイヤ人ベジータ」「超サイヤ人2 孫悟飯」「孫悟空」(新デザイン)
パッケージはキャラクターのイメージをモチーフに組み上げた、ビジュアルインパクト抜群のデザイン。
眺めているだけでシリーズを楽しめる、集めたくなるパッケージに仕上げられています。
DRAGON BALL Z Series 4th Edition (KIDS)
価格：各2,500円(税込)
サイズ：KIDS 110(ウエスト49〜55cm)、KIDS 130(ウエスト53〜59cm)
第4弾では、新しいキッズサイズが6ラインナップ登場。
キッズコレクションも全15種類と選べる幅が広がり、親子での会話やチームでお揃いにするなど、様々なシーンで活用できます！
ラインナップ：「パーフェクトセル」「トランクス」(未来)「超サイヤ人 トランクス」(未来)「超サイヤ人ベジータ」「超サイヤ人2 孫悟飯」「孫悟空」
HIPSHOPオリジナル完全限定生産ショッパー
店頭で『ドラゴンボールZ』とのコラボレーション商品をお買い上げのお客様には、HIPSHOPオリジナル完全限定生産ショッパーをプレゼント！
第4弾の「SON GOHAN vs PERFECT CELL Version」または、「CELL SAGA CHARACTERS Version」いずれかがもらえます。
※無くなり次第終了となります。
※おひとり様1回のお会計につき1枚までとさせていただきます。
DRAGON BALL Z Series (全36種)
第1弾から第3弾までのラインナップも好評販売中です。
第4弾の登場により、アダルトサイズは全36種、キッズサイズは全15種の壮大なコレクションとなりました！
アンダーパンツだからこそ、大好きなキャラクターといつも一緒にいられます。
『ドラゴンボールZ』を愛する全てのファンたちへ向けたコレクションです！
HIPSHOPの『ドラゴンボールZ』コラボレーション第4弾「セル編」の紹介でした。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
