【みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026】 投票期間：9月22日～11月30日 中間結果：11月6日 公開

NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」にて「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」の中間結果を発表した。

「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」は出版社54社が「2026年にヒットしそうな電子コミック」を推薦し、一般読者がその作品を読んで、ネクストブレイクしそうだと思う作品へ投票するマンガの祭典。今年で9回目を迎える。今回発表される中間結果は6部門ごとの得票数上位5作品が公開されている。

「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」中間結果

【男性部門】上位5作品（※五十音順）

主に男性向けと定義しているコミックの部門。

【女性部門】上位5作品（※五十音順）

主に女性向けと定義しているコミックの部門。

【異世界部門】上位5作品（※五十音順）

異世界コミックの部門。

【ラノベ部門】上位5作品（※五十音順）

ライトノベル小説の部門。

【BL部門】上位5作品（※五十音順）

ボーイズラブ作品の部門。

【TL部門】上位5作品（※五十音順）

ティーンズラブ作品の部門。

「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」

投票期間：9月22日～11月30日

部門：男性部門、女性部門、異世界部門、ラノベ部門、BL部門、TL部門

エントリー作品数：100作品

投票方法：投票サイトの投票ボタンをクリック

※会員登録なしでも投票可能

※1部門1回まで（合計6部門）投票いただけます｡

作品推薦出版社（※五十音順、敬称略）

アース・スター エンターテイメント、秋田書店、アルファポリス、一迅社、英和出版社、SBクリエイティブ、宙出版、オーバーラップ、乙女ドルチェ・コミックス、海王社、笠倉出版社、KADOKAWA、CLAPコミックス、幻冬舎コミックス、コアマガジン、コアミックス、講談社、シーモアコミックス、集英社、シュークリーム、秋水社ORIGINAL、主婦と生活社、ジュリアンパブリッシング、小学館、祥伝社、CLLENN、新書館、新潮社、スクウェア・エニックス、スターツ出版、大洋図書、竹書房、ＴＯブックス、DPNブックス、徳間書店、日本文芸社、ハーパーコリンズ・ジャパン、白泉社、パチカ、ファンギルド、双葉社、ふゅーじょんぷろだくと、ブライト出版、プランタン出版、フロンティアワークス、ぶんか社、Bevy、芳文社、マイクロマガジン社、マッグガーデン、マンガボックス、モバイルメディアリサーチ、ライブコミックス、リブレ

「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」を盛り上げる施策を実施中

（1）全エントリー作品1巻以上無料または立ち読み増量

（2）エントリー作品続刊購入にも使える5冊30％ OFFクーポンプレゼント

（3）投票で最大150ptプレゼント（4部門以上投票した人には､1冊70％OFFクーポンをプレゼント）

（4）「『電子コミック大賞2026』Xキャンペーン」

・投票完了画面から参加できる「電子コミック大賞2026 Amazonギフトカードキャンペーン」実施

実施期間：11月30日23時59分まで

コミックシーモア公式アカウントをフォローし、投票した作品を投稿した人の中から抽選で50名にAmazon ギフトカード10,000円分が贈られる。詳しくは特設サイトまたはコミックシーモア 公式Xアカウントを確認してほしい｡

・コミックシーモア公式Xアカウントにて「電子コミック大賞2026クイズキャンペーン」実施中

実施期間：11月6日10時～11月19日23時59分

コミックシーモア公式アカウントをフォローし、「いいね」か「リポスト」で答えを選んでクイズに参加した人の中から抽選で100名にシーモアポイント1000ptが贈られる。

□特設サイト

□コミックシーモア 公式X

（5）「声優と夜あそび 2025」とのコラボ放送

「ABEMA」オリジナル声優レギュラー番組「声優と夜あそび 2025」とのコラボレーションが実施され、本日11月6日22時から放送される。

木曜MCを務める声優の小野賢章さんと花江夏樹さん、そしてプロ絵師YouTuberのなつめさんちをゲストに迎え、番組と「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」を盛り上げるさまざまな豪華企画が実施。なつめさんち作画の限定イラストにMCの2名となつめさんちのサインが入ったミニボードが抽選でもらえるXキャンペーンも実施される。

放送日時：11月6日22時

MC：小野賢章さん、花江夏樹さん

ゲスト：なつめさんち

□「声優と夜あそび 2025」番組公式HP

【なつめさんち プロフィール】

ゆるツッコミ担当の夫「げん」、個性派ボケ担当の妻「さや」によるお絵描き夫婦クリエイター。にぎやかでポップなノリのお絵描き系YouTuberとして、マンガ家・イラストレーターを目指す学生を中心に、老若男女問わず幅広いファンから支持されている。

